Как узнать KIT-номер и UTID Starlink: где найти нужные данные

Процесс очищения украинского цифрового пространства от несанкционированного использования спутниковой связи перешел в активную фазу.

Министр обороны Михаил Федоров официально подтвердил, что первая очередь терминалов Starlink, внесенных в специальный белый список, уже успешно функционирует, тогда как устройства, которыми пользовались российские оккупанты, полностью заблокированы.

Белый список Starlink — подробности

Обновление реестров разрешенных терминалов происходит раз в сутки, однако команда разработчиков уже работает над переводом системы в режим реального времени, чтобы минимизировать задержки для украинских пользователей.

Внедрение новых правил безопасности предполагает четкое разделение процедур регистрации для разных категорий владельцев. Для того чтобы твой Starlink продолжал работать на территории Украины, необходимо пройти обязательную верификацию, предоставив технические идентификаторы устройства — KIT-номер или UTID.

Для гражданских лиц: верификация осуществляется через ближайший Центр предоставления административных услуг (ЦНАП). Владельцам следует обратиться в центр с документами и данными терминала.

Для юридических лиц: уже в ближайшее время на портале Действие появится соответствующая услуга, позволяющая бизнесу и организациям регистрировать свои устройства онлайн без лишней бюрократии.

Для военных: процесс верификации продолжается в оперативном режиме непосредственно через командиров подразделений. Координация с партнерами из SpaceX позволяет быстро восстанавливать доступ для тех терминалов, которые обеспечивают стабильность связи на передовой.

Starlink KIT-номер: как узнать

Самый простой способ узнать идентификатор комплекта — обратиться к его упаковке. KIT-номер всегда указан на большой транспортной этикетке, которая наклеена на коробку Starlink. Обычно он имеет вид буквенно-цифрового кода, начинающегося с префикса KIT, например KIT00000000.

Если оригинальная коробка не сохранилась, этот номер можно также найти в личном пользовательском кабинете на официальном сайте Starlink в разделе управления вашим оборудованием.

Starlink UTID: где найти код

Для получения UTID необходимо воспользоваться официальным приложением Starlink на смартфоне. Сначала убедитесь, что ты подключен к Wi-Fi сети вашего устройства (по умолчанию она называется STARLINK).

В главном окне программы нажмите кнопку Меню, расположенную в верхнем левом углу, и прокрутите страницу до самого низа. Там ты найдешь небольшой информационный пузырь с буквой “и” — нажатие на него откроет полные сведения о терминале.

В разделе под названием Starlink вы увидите строку идентификатор Starlink или идентификатор терминала. Это длинный код формата 01000000-00000000-00e1c9f7.

Важно заметить: если впереди кода вы видите мелкие буквы ut, их следует игнорировать и не указывать при подаче заявления на верификацию в ЦНАП или через портал Действие, поскольку они являются лишь техническим обозначением типа идентификатора, а не частью самого номера.

