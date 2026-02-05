Як дізнатися KIT-номер та UTID Starlink: де знайти потрібні дані

Процес очищення українського цифрового простору від несанкціонованого використання супутникового зв’язку перейшов у активну фазу.

Міністр оборони Михайло Федоров офіційно підтвердив, що перша черга терміналів Starlink, внесених до спеціального білого списку, уже успішно функціонує, тоді як пристрої, якими користувалися російські окупанти, повністю заблоковані.

Білий список Starlink — подробиці

Наразі оновлення реєстрів дозволених терміналів відбувається раз на добу, проте команда розробників уже працює над переведенням системи у режим реального часу, щоб мінімізувати затримки для українських користувачів.

Впровадження нових правил безпеки передбачає чіткий поділ процедур реєстрації для різних категорій власників. Для того, щоб твій Starlink продовжував працювати на території України, необхідно пройти обов’язкову верифікацію, надавши технічні ідентифікатори пристрою — KIT-номер або UTID.

Для цивільних осіб: верифікація здійснюється через найближчий Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Власникам потрібно звернутися до центру з документами та даними терміналу.

Для юридичних осіб: уже найближчим часом на порталі Дія з’явиться відповідна послуга, що дозволить бізнесу та організаціям реєструвати свої пристрої онлайн без зайвої бюрократії.

Для військових: процес верифікації триває в оперативному режимі безпосередньо через командирів підрозділів. Координація з партнерами зі SpaceX дозволяє швидко відновлювати доступ для тих терміналів, що забезпечують стабільність зв’язку на передовій.

Starlink KIT-номер: як дізнатися

Найпростіший спосіб дізнатися ідентифікатор комплекту — звернутися до його пакування. KIT-номер завжди вказаний на великій транспортній етикетці, яка наклеєна на коробку Starlink. Зазвичай він має вигляд буквено-цифрового коду, що починається з префікса KIT, наприклад: KIT00000000.

Якщо оригінальна коробка не збереглася, цей номер можна також знайти в особистому кабінеті користувача на офіційному сайті Starlink у розділі керування вашим обладнанням.

Starlink UTID: де знайти код

Для отримання UTID необхідно скористатися офіційним застосунком Starlink на смартфоні. Спочатку переконайся, що ти під’єднаний до Wi-Fi мережі твого пристрою (за замовчуванням вона називається STARLINK).

У головному вікні програми потрібно натиснути кнопку Меню, розташовану у верхньому лівому куті, та прокрутити сторінку до самого низу. Там ти знайдеш невелику інформаційну бульбашку з літерою “і” — натискання на неї відкриє повні відомості про термінал.

У розділі з назвою Starlink ти побачиш рядок ідентифікатор Starlink або ідентифікатор термінала. Це довгий код формату 01000000-00000000-00e1c9f7.

Важливо зауважити: якщо попереду коду ти бачиш дрібні літери ut, їх слід ігнорувати та не вказувати при поданні заяви на верифікацію в ЦНАП чи через портал Дія, оскільки вони є лише технічним позначенням типу ідентифікатора, а не частиною самого номера.

