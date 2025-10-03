Искусственная кожа, суставы и хрящи: как биопринтер в Харькове спасает жизнь

В Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина появился уникальный биопринтер швейцарского производителя REGENHU R-GEN 200 — единственный в Восточной Европе и один из пяти в мире. Читай в материале, что с его помощью можно делать и как он планирует спасать жизнь.
Спасать жизнь: что известно об инновации
Этот аппарат стоимостью более 20 миллионов гривен приобретен при поддержке Министерства образования и науки Украины и Всемирного банка.
Лаборатория Каразинбиомет, расположенная в подвальном помещении с постоянным давлением очищенного воздуха, объединяет студентов биологического, химического, медицинского и физико-технического факультетов. В нем не только учатся, но и проводят передовые исследования. Например, выращивание клеток миокарда для помощи пациентам после инфаркта или создание искусственных костей из турбовых клеток, которые уже были имплантированны кролику.
Особенности биопринтера в Харькове
Этот инструмент позволяет печатать эквиваленты тканей и органов: кожу, кости, суставы, хрящи, роговицу и даже сосуды.
Еще одна особенность биопринтера — использование биочернил, сертифицированных или экспериментальных, для 3D-печати. Процесс создания кожи длится 14-17 дней, сосудов — до 30. Оборудование включает инкубаторы для размножения клеток, приборы для криоконсервации и анализаторы качества клеток, проверяющие миллионы образцов.
Ученые, возглавляемые завкафедрой биохимии Юрием Котом, фокусируются на искусственной коже для ожогов и восстановлении стенки мочевого пузыря после онкологических операций. Принтер позволяет печатать раковые клетки или опухоли для тестирования лекарства, ускоряя поиск терапии против рака.
Полномасштабное вторжение вынудило команду работать быстрее. Университет мечтает о собственной клинике, и уже подписан меморандум с Французским институтом биоинженерии. Украинские и европейские медучреждения заинтересованы в сотрудничестве.
