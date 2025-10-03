Штучна шкіра, суглоби та хрящі: як біопринтер у Харкові рятує життя

У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна з’явився унікальний біопринтер швейцарського виробника REGENHU R-GEN 200 — єдиний у Східній Європі та один із п’яти у світі. Читай у матеріалі, що за допомогою нього можна робити та як він планує рятувати життя.

Рятуватиме життя: що відомо про інновацію

Цей апарат, вартістю понад 20 мільйонів гривень, придбано за підтримки Міністерства освіти і науки України та Світового банку.

Лабораторія Каразінбіомет, розташована в стерильному підвальному приміщенні з постійним тиском очищеного повітря, об’єднує студентів біологічного, хімічного, медичного та фізико-технічного факультетів. В ній не лише навчаються, а й проводять передові дослідження. Наприклад, вирощування клітин міокарда для допомоги пацієнтам після інфаркту або створення штучних кісток з турбових клітин, які вже імплантували кролику.

Читати на тему Ліки від раку грудей тепер безкоштовні: що зміниться для пацієнток уже восени З жовтня українки зможуть отримати препарати від раку молочної залози безкоштовно.

Особливості біопринтера у Харкові

Цей інструмент дозволяє друкувати еквіваленти тканин і органів: шкіру, кістки, суглоби, хрящі, рогівку ока та навіть судини.

Ще одна особливість біопринтера — використання біочорнил, сертифікованих або експериментальних, для 3D-друку. Процес створення шкіри триває 14-17 днів, судин — до 30. Обладнання включає інкубатори для розмноження клітин, прилади для кріоконсервації та аналізатори якості клітин, що перевіряють мільйони зразків.

Науковці, очолювані завкафедри біохімії Юрієм Котом, фокусуються на штучній шкірі для опіків та відновленні стінки сечового міхура після онкологічних операцій. Принтер дозволяє друкувати ракові клітини чи пухлини для тестування ліків, прискорюючи пошук терапії проти раку.

Повномасштабне вторгнення змусило команду працювати швидше. Університет мріє про власну клініку, і вже підписано меморандум з Французьким інститутом біоінженерії. Українські та європейські медзаклади зацікавлені у співпраці.



Раніше ми розповідали про те, які прогалини у військовій медицині слід терміново закрити та на які звернути увагу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!