Стиль жизни Техно

ИИ может усугубить расстройства пищевого поведения — новое исследование

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 ноября 2025, 18:00 3 мин.
Чат-боты усиливают опасные мысли
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь