Teya Dora — Ramonda: что известно об участнице Евровидения-2024 из Сербии и о чем ее песня

В этом году представительницей Сербии на Евровидении-2024 стала певица Teya Dora с песней Ramonda. Что известно об исполнительнице и ее песне, о чем она и какой перевод читай в нашем материале.

Представитель Сербии на Евровидении-2024

21 декабря 2023 года певица Teya Dora была объявлена ​​участницей сербского национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2024.

В борьбе за право представить страну она была одной из 28 исполнителей. Выступление исполнительницы состоится в первом полуфинале под номером 2.

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Кто такая Teya Dora

Настоящее имя — Теодора Павловская. Изучала музыку в Музыкальном колледже Беркли в Бостоне, США.

Начала свою карьеру в Сербии как автор песен и композитор. В 2019 году она написала заглавный трек для альбома сербской певицы Nikolija — Yin & Yang.

Свою первую сольную песню Da na meni je Teya Dora выпустила в июле 2019 года. В 2020-2023 годах стала автором нескольких саундтреков для сербского сериала Южные ветры.

В 2023 году выпустила песню Džanum, ставшую популярной в социальной сети TikTok после стрельбы в школе сербской столицы Белград.

Сингл занял шестое место в чарте Billboard’s Croatia Songs, а также породил волну тематических видеороликов Мое море.

Teya Dora — Ramonda: о чем песня участницы Евровидения-2024

Певица описывает песню как балладу с мрачным таинственным настроением и чувством надежды:

Рамонда — это цветок, произрастающий в горной местности с каменистой почвой. Для Сербии это также символ надежды. Она символизирует день окончания Первой мировой войны, а в контексте этого дня символизирует новое начало.

Она сравнивает этот символ с тем, как Сербия поднялась как феникс из пепла после долгой войны в Югославии:

— Рамонда означает надежду, что даже когда наступили темные дни и кажется, что ничего нет, если есть надежда и вера в себя, то можно найти выход.

Teya Dora — Ramonda: перевод песни

У меня нет, нет у меня

Нет мира, нет сна

Ночь не позволяет приходить дню

Трудно тому, кто один

Словно под водой, все тихо,

Кричу, но не слышится

За горами белое сияние

Я не вижу конца

Это путь для раненых

А нет того, кто ведет меня

К ясной звезде Даницы

Мир горит каждый цвет

Где исчезли цветы лила рамонда?

[Рефрен]

Лила романда

Лила романда

Лила романда

Лила романда

Ромонда

Лила романда

Лила романда

Лила романда

И нет того, кто ведет меня

Ибо все звезды заснули

Даже молитвы не помогают

Где исчезли цветы лила рамонда?

[Рефрен]

Лила романда

Лила романда

Лила романда

Лила романда

Лила романда

Лила романда

Лила романда

Лила романда

Ромонда

Лила романда

Лила романда

Лила романда

Поднимается из пепла

Одна лила романда

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