Teya Dora — Ramonda: что известно об участнице Евровидения-2024 из Сербии и о чем ее песня

В этом году представительницей Сербии на Евровидении-2024 стала певица Teya Dora с песней Ramonda. Что известно об исполнительнице и ее песне, о чем она и какой перевод читай в нашем материале.
21 декабря 2023 года певица Teya Dora была объявлена участницей сербского национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2024.
В борьбе за право представить страну она была одной из 28 исполнителей. Выступление исполнительницы состоится в первом полуфинале под номером 2.
Настоящее имя — Теодора Павловская. Изучала музыку в Музыкальном колледже Беркли в Бостоне, США.
Начала свою карьеру в Сербии как автор песен и композитор. В 2019 году она написала заглавный трек для альбома сербской певицы Nikolija — Yin & Yang.
Свою первую сольную песню Da na meni je Teya Dora выпустила в июле 2019 года. В 2020-2023 годах стала автором нескольких саундтреков для сербского сериала Южные ветры.
В 2023 году выпустила песню Džanum, ставшую популярной в социальной сети TikTok после стрельбы в школе сербской столицы Белград.
В 2023 году выпустила песню Džanum, ставшую популярной в социальной сети TikTok после стрельбы в школе сербской столицы Белград.
Сингл занял шестое место в чарте Billboard’s Croatia Songs, а также породил волну тематических видеороликов Мое море.
Певица описывает песню как балладу с мрачным таинственным настроением и чувством надежды:
Рамонда — это цветок, произрастающий в горной местности с каменистой почвой. Для Сербии это также символ надежды. Она символизирует день окончания Первой мировой войны, а в контексте этого дня символизирует новое начало.
Рамонда — это цветок, произрастающий в горной местности с каменистой почвой. Для Сербии это также символ надежды. Она символизирует день окончания Первой мировой войны, а в контексте этого дня символизирует новое начало.
Она сравнивает этот символ с тем, как Сербия поднялась как феникс из пепла после долгой войны в Югославии:
— Рамонда означает надежду, что даже когда наступили темные дни и кажется, что ничего нет, если есть надежда и вера в себя, то можно найти выход.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений TEYA DORA (@iamteyadora)
Допис, поширений TEYA DORA (@iamteyadora)
У меня нет, нет у меняНет мира, нет снаНочь не позволяет приходить днюТрудно тому, кто один
Словно под водой, все тихо,Кричу, но не слышитсяЗа горами белое сияниеЯ не вижу концаЭто путь для раненых
А нет того, кто ведет меняК ясной звезде Даницы
Мир горит каждый цветГде исчезли цветы лила рамонда?
[Рефрен]Лила романдаЛила романдаЛила романдаЛила романдаРомондаЛила романдаЛила романдаЛила романда
И нет того, кто ведет меняИбо все звезды заснулиДаже молитвы не помогаютГде исчезли цветы лила рамонда?
[Рефрен]Лила романдаЛила романдаЛила романдаЛила романда
Лила романдаЛила романдаЛила романдаЛила романдаРомондаЛила романдаЛила романдаЛила романда
Поднимается из пеплаОдна лила романда
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