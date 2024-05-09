Marina Satti — Zari: что известно о представительнице Греции на Евровидении-2024 и конкурсной песне

Менее чем через три недели начнется песенный конкурс Евровидение! А мы рассказываем больше о представителях разных стран и смыслах песен. Сегодня мы делимся, кто представитель Греции на Евровидении-2024 и о чем песня Zari, которая прозвучит на конкурсе.
Грецию на Евровидении-2024 будет представлять певица Марина Сатти. Ее греки выбрали на внутреннем отборе ERT. Песней артистка хочет рассказать о настоящих молодых греках и их культуре.
Название песни — Zari — переводится как “игральные кости”. Сама же представительница Греции на песенном конкурсе заняла первое место в музыкальных чартах своей страны, а затем получила два платиновых сертификата IFPI.
Марина Сатти — греческая певица и автор песен, а также музыкальный продюсер. Ее музыка — в основном сочетание греческих мотивов с арабскими и балканскими.
У Марины Сатти есть музыкальное образование, она занимается вокалом и фортепиано с детства. Более 12 лет выступает на сцене. Ее песни входили в топ-100 Европейского Союза и топ-40 Болгарии.
В 2022 году певица выпустила дебютный альбом YENNA, с которым поехала в 4-месячный тур.
Песня, которая в переводе с греческого называется Игральные кости, рассказывает нам о расставании и эмоциональном восстановлении после этого. А также о попытках забыть прежние отношения.
Марина этой песней показывает, насколько бывает болезненным расставание и сравнивает себя с падающей и ударяющейся игральной костью. Певица хочет положиться на судьбу с мыслями “пусть будет, что будет”.
Пусть боль нас больше не беспокоит,Я падаю и ударяюсь, как игральная кость,Притворяюсь, что забыла твое имя,И все вокруг меня вдруг меняется.Куда нас заведет этот ветер?Я падаю и ударяюсь, как игральная кость,Притворяюсь, что забыла твой запах,И все вокруг меня вдруг меняется.
Я буду поступать по-своему:То явлюсь, то исчезну из твоих мыслей.
Ты даже не протянул мне руку,Чтобы я тебя держала,Но когда-то я тайно так любила тебя,Но сейчас я отпустила чувства.
Ну-ка, руки вверх,Давай притворимся, что все было не ложью,В последний раз бросим кости,И пусть будет что будет
(Да-да-да-да-да)Пусть будет то, что будет(Да-да-да-да-да),Да и пусть будет что будет
(Да-да-да-да-да)Пусть будет то, что будет(Да-да-да-да-да),Да и пусть будет что будет.
Не хочу вспоминать то время,Когда была готова сходить с ума(Ма-ри-на).Позволь не буду вспоминать,Ты ведь не верил, что карма существует.
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