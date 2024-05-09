Marina Satti — Zari: что известно о представительнице Греции на Евровидении-2024 и конкурсной песне

Менее чем через три недели начнется песенный конкурс Евровидение! А мы рассказываем больше о представителях разных стран и смыслах песен. Сегодня мы делимся, кто представитель Греции на Евровидении-2024 и о чем песня Zari, которая прозвучит на конкурсе.

Представитель Греции на Евровидении-2024

Грецию на Евровидении-2024 будет представлять певица Марина Сатти. Ее греки выбрали на внутреннем отборе ERT. Песней артистка хочет рассказать о настоящих молодых греках и их культуре.

Название песни — Zari — переводится как “игральные кости”. Сама же представительница Греции на песенном конкурсе заняла первое место в музыкальных чартах своей страны, а затем получила два платиновых сертификата IFPI.

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Кто такая Marina Satti

Марина Сатти — греческая певица и автор песен, а также музыкальный продюсер. Ее музыка — в основном сочетание греческих мотивов с арабскими и балканскими.

У Марины Сатти есть музыкальное образование, она занимается вокалом и фортепиано с детства. Более 12 лет выступает на сцене. Ее песни входили в топ-100 Европейского Союза и топ-40 Болгарии.

В 2022 году певица выпустила дебютный альбом YENNA, с которым поехала в 4-месячный тур.

Marina Satti — Zari: о чем песня участника Евровидения-2024

Песня, которая в переводе с греческого называется Игральные кости, рассказывает нам о расставании и эмоциональном восстановлении после этого. А также о попытках забыть прежние отношения.

Марина этой песней показывает, насколько бывает болезненным расставание и сравнивает себя с падающей и ударяющейся игральной костью. Певица хочет положиться на судьбу с мыслями “пусть будет, что будет”.

Marina Satti — Zari: выступление на Евровидении-2024 (видео)

Zari: перевод песни

Пусть боль нас больше не беспокоит,

Я падаю и ударяюсь, как игральная кость,

Притворяюсь, что забыла твое имя,

И все вокруг меня вдруг меняется.

Куда нас заведет этот ветер?

Я падаю и ударяюсь, как игральная кость,

Притворяюсь, что забыла твой запах,

И все вокруг меня вдруг меняется.

Я буду поступать по-своему:

То явлюсь, то исчезну из твоих мыслей.

Ты даже не протянул мне руку,

Чтобы я тебя держала,

Но когда-то я тайно так любила тебя,

Но сейчас я отпустила чувства.

Ну-ка, руки вверх,

Давай притворимся, что все было не ложью,

В последний раз бросим кости,

И пусть будет что будет

(Да-да-да-да-да)

Пусть будет то, что будет

(Да-да-да-да-да),

Да и пусть будет что будет

(Да-да-да-да-да)

Пусть будет то, что будет

(Да-да-да-да-да),

Да и пусть будет что будет.

Не хочу вспоминать то время,

Когда была готова сходить с ума

(Ма-ри-на).

Позволь не буду вспоминать,

Ты ведь не верил, что карма существует.

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