Marina Satti — Zari: що відомо про представницю Греції на Євробаченні-2024 та конкурсну пісню

Менш ніж за три тижні розпочнеться пісенний конкурс Євробачення! А ми розповідаємо більше про представників різних країн та сенси пісень. Сьогодні ми ділимося, хто представник Греції на Євробаченні-2024 і про що пісня Zari, яка пролунає на конкурсі.
Грецію на Євробаченні-2024 представлятиме співачка Маріна Сатті. Її греки вибрали на внутрішньому відборі ERT. Піснею співачка хоче розповісти про справжніх молодих греків та їхню культуру.
Назва пісні — Zari — перекладається українською як “гральні кістки”. Сама ж представниця Греції на пісенному конкурсі посіла перше місце в музичних чартах своєї країни, а потім здобула два платинових сертифікати IFPI.
Маріна Сатті — грецька співачка та авторка пісень, також музична продюсерка. Її музика — здебільшого поєднання грецьких мотивів з арабськими та балканськими.
Маріна Сатті має музичну освіту, займається вокалом та фортепіано з дитинства. Понад 12 років виступає на сцені. Її пісні входили до топ-100 Європейського Союзу та топ-40 Болгарії.
У 2022 співачка випустила дебютний альбом YENNA, з яким поїхала у 4-місячний тур.
Пісня, що у перекладі з грецької, називається Гральні кістки, розповідає нам про розставання та емоційне відновлення після цього. А також про спроби забути колишні стосунки.
Маріна цією піснею показує, наскільки буває болючим розставання та порівнює себе з гральною кісткою, яка падає та вдаряється. Співачка хоче покластися на долю з думками “хай буде, що буде”.
Нехай біль нас більше не турбує,Я падаю і вдаряюся, як гральна кістка,Прикидаюся, що забула твоє ім’я,І все навколо мене раптом змінюється.Куди заведе нас цей вітер?Я падаю і вдаряюся, як гральна кістка,Прикидаюся, що забула твій запах,І все навколо мене раптом змінюється.
Я буду чинити по-своєму:То з’явлюся, то зникну з твоїх думок.
Ти навіть не простягнув мені руку,Щоб я тебе тримала тебе,Але ж колись я таємно так кохала тебе,Але тепер я відпустила почуття.
Ну ж бо, руки вгору,Давай удамо, що все було не брехнею,В останній раз кинемо кістки,Та й нехай буде що буде(Та-та-та-та-та-та)Нехай буде те, що буде(Та-та-та-та-та-та),Так і нехай буде що буде(Та-та-та-та-та-та),Так і нехай буде що буде(Та-та-та-та-та-та),Так і нехай буде що буде.
Не хочу згадати той час,Коли була готова божеволіти(Ма-рі-на).Дозволь не буду згадувати,Ти ж не вірив, що карма існує.
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