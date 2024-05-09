Marina Satti — Zari: що відомо про представницю Греції на Євробаченні-2024 та конкурсну пісню

Менш ніж за три тижні розпочнеться пісенний конкурс Євробачення! А ми розповідаємо більше про представників різних країн та сенси пісень. Сьогодні ми ділимося, хто представник Греції на Євробаченні-2024 і про що пісня Zari, яка пролунає на конкурсі.

Представник Греції на Євробаченні-2024

Грецію на Євробаченні-2024 представлятиме співачка Маріна Сатті. Її греки вибрали на внутрішньому відборі ERT. Піснею співачка хоче розповісти про справжніх молодих греків та їхню культуру.

Назва пісні — Zari — перекладається українською як “гральні кістки”. Сама ж представниця Греції на пісенному конкурсі посіла перше місце в музичних чартах своєї країни, а потім здобула два платинових сертифікати IFPI.

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Хто така Marina Satti

Маріна Сатті — грецька співачка та авторка пісень, також музична продюсерка. Її музика — здебільшого поєднання грецьких мотивів з арабськими та балканськими.

Маріна Сатті має музичну освіту, займається вокалом та фортепіано з дитинства. Понад 12 років виступає на сцені. Її пісні входили до топ-100 Європейського Союзу та топ-40 Болгарії.

У 2022 співачка випустила дебютний альбом YENNA, з яким поїхала у 4-місячний тур.

Marina Satti — Zari: про що пісня учасника Євробачення-2024

Пісня, що у перекладі з грецької, називається Гральні кістки, розповідає нам про розставання та емоційне відновлення після цього. А також про спроби забути колишні стосунки.

Маріна цією піснею показує, наскільки буває болючим розставання та порівнює себе з гральною кісткою, яка падає та вдаряється. Співачка хоче покластися на долю з думками “хай буде, що буде”.

Marina Satti — Zari: виступ на Євробаченні-2024 (відео)

Zari: переклад пісні на українську

Нехай біль нас більше не турбує,

Я падаю і вдаряюся, як гральна кістка,

Прикидаюся, що забула твоє ім’я,

І все навколо мене раптом змінюється.

Куди заведе нас цей вітер?

Я падаю і вдаряюся, як гральна кістка,

Прикидаюся, що забула твій запах,

І все навколо мене раптом змінюється.

Я буду чинити по-своєму:

То з’явлюся, то зникну з твоїх думок.

Ти навіть не простягнув мені руку,

Щоб я тебе тримала тебе,

Але ж колись я таємно так кохала тебе,

Але тепер я відпустила почуття.

Ну ж бо, руки вгору,

Давай удамо, що все було не брехнею,

В останній раз кинемо кістки,

Та й нехай буде що буде

(Та-та-та-та-та-та)

Нехай буде те, що буде

(Та-та-та-та-та-та),

Так і нехай буде що буде

(Та-та-та-та-та-та),

Так і нехай буде що буде

(Та-та-та-та-та-та),

Так і нехай буде що буде.

Не хочу згадати той час,

Коли була готова божеволіти

(Ма-рі-на).

Дозволь не буду згадувати,

Ти ж не вірив, що карма існує.

Раніше ми розповідали, що відомо про учасницю Євробачення-2024 з Італії.

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