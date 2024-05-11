Marcus & Martinus — Unforgettable: що відомо про представників Швеції на Євробаченні-2024 та їхню незабутню пісню

Пісенний конкурс Євробачення щорічно збирає своїх відданих фанатів та знаходить нових, адже дарує незабутні враження від постановки шоу та натхнення від унікальних історій учасників. Захопити серця глядачів мають усі шанси й представники Швеції зі своєю піснею Marcus & Martinus — Unforgettable.

За прогнозами букмекерів вони наразі посідають десяте місце. Тож хто ці хлопці та про що вони співають — дізнаємось далі разом.

Представники Швеції на Євробаченні-2024

Норвезький дует Marcus & Martinus дуже популярні та впізнавані в Скандинавії, адже почали будувати свою музичну кар’єру ще в дитинстві.

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Свій шлях до Євробачення теж торували досить довго, навіть намагались поборотись за любов глядачів з минулорічною переможницею Loreen у 2023 році, але тоді чи то доля, чи то глядачі вирішили інакше.

Однак вже у 2024 році Marcus & Martinus знову вирішили спробувати вибороти перемогу на Melodifestivalen, де Швеція щороку обирає свого представника на Євробачення. І цього разу отримали не лише позитивний відгук, але й перемогу. Тому у березні Швеція оголосила, що її представниками стануть саме Marcus & Martinus з піснею Unforgettable.

Словами не можемо описати ті відчуття, які у нас були, коли ми почули результати голосування шведських глядачів. Дякуємо вам, — подякували фанатам за підтримку Marcus & Martinus.

Що відомо про Marcus & Martinus

Дует Marcus & Martinus складається з братів-близнюків Маркуса та Мартінуса Гуннарсенів, які після перемоги на норвезькому Junior MGP у 2012 році стали однією з найбільших поп-сенсацій Скандинавії.

Коли їм було лише по дев’ять років, композиція хлопців To Dråper Vann потрапила в топ-10 пісень у Норвегії. Після такого успіху дует випустив ще один хіт Elektrisk, який залишався у чартах 66 тижнів поспіль.

Проте хлопці не зупинились на досягнутому та активно намагались усі ці роки створювати щось нове для своїх шанувальників. Так наразі дует має три альбоми, кожен з яких став номером один у рідній Норвегії.

Marcus & Martinus — Unforgettable: про що пісня

Пісню для Marcus & Martinus написав найвідоміший шведський автор пісень і продюсер Пол Джиммі Торнфельдт, який минулоріч створив переможну пісню Tatoo для Loreen. Також він співпрацював свого часу з Дженіфер Лопез, ексучасницею The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер та репером Pitbull.

Дует не дуже багато говорить про свою пісню, адже зі слів практично все зрозуміло. Unforgettable попри танцювальні електронні ритми розповідає про певну особу, чиє кохання отруйне та небезпечне й попри це — воно спокусливе та незабутнє.

Marcus & Martinus — Unforgettable: переклад пісні

Вона оживає вночі

Коли її жертва спить

Змушує тебе осліпнути

А тепер ти зайшов занадто далеко

***

Вона пережує тебе

І залишить порожнім

А тоді виплюне

Все одно, я йду слідом

***

Вона збирається сильно тебе скривдити

Але це так приємно

Мені байдуже

Ні, мені байдуже

***

Тобі краще знати, що вона небезпечна

Вона незабутня

І це так добре, що аж боляче

Вона незабутня

***

Уоооо

Вона незабутня

Вона незабутня

Вона незабутня

***

Її кохання отруйне

Це стає серйозним

***

Вона пережує тебе

І залишить порожнім

А тоді виплюне

Все одно, я йду слідом

***

Вона збирається сильно тебе скривдити

Але це так приємно

Мені байдуже

Ні, мені байдуже

***

Тобі краще знати, що вона небезпечна

Вона незабутня (незабутня)

І це так добре, що аж боляче

Вона незабутня

***

Уоооо

Вона незабутня

Вона незабутня

Вона незабутня

***

Її любов

Є небезпечною

І знаю це

Вона отруйна

Тому що я це відчуваю

Всередині мене

Вона незабутня

***

Її любов

Є небезпечною

І знаю це

Вона отруйна

Тому що я це відчуваю

Всередині мене

Вона незабутня

А ось Франція не перемагала на пісенному конкурсі Євробачення вже близько 50 років. Але цього разу країна робить велику ставку на свій тріумф. Читай, що відомо про пісню представника Франції Slimane — Mon amour.

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