Представник Франції на Євробаченні-2024: що відомо про пісню Slimane — Mon amour, яка звучить, як кохання

Хоч Франція й не перемагала на пісенному конкурсі Євробачення вже близько 50 років, але цього разу країна робить велику ставку на свій тріумф. А оскільки голос та пісня Slimane — Mon amour вкрай вразили представників французької телекомпанії France Télévisions, Франція одна з перших визначилась, хто буде її представником.
Французький співак та автор пісень Сліман Небчі більше відомий просто як Slimane. У 2016 році він переміг у п’ятому сезоні французької версії шоу The Voice.
Після цього його популярність стрімко зросла й він зміг продати два мільйони альбомів, отримати п’ять музичних нагород NRJ та два мільярди трансляцій у всьому світі, а також — сім мільйонів підписників у соціальних мережах.
Французька телекомпанія France Télévisions була вражена вокальним талантом Slimane, а тому вже 8 листопада 2023 року оголосила, що співак братиме участь у пісенному конкурсі Євробачення 2024 у Мальме від Франції.
Slimane поділився з представниками конкурсу, що його надихнула французька співачка Марі Міріам, яка виграла Євробачення у 1977 році з піснею L’oiseau Et L’enfant. Проте повторити її успіх ще не вдалося жодному з їхніх співгромадян, тому співак цьогоріч прагне це зробити сам для рідної країни.
Сліман Небчі народився 13 жовтня 1989 року у французькому місті Шель (Сена і Марна). Чоловік має алжирське походження від дідуся та бабусі, які емігрували до Парижа з Біскри та Газауе.
Ще у підлітковому віці Slimane виявив неабияку любов до співу, а тому вирішив приєднатись до церковного хору. Після закінчення навчання на бакалавраті, співак навчався в кількох музичних школах. Та зрештою почав виступати в барах в одному з туристичних районів Парижу. Разом з тим співак намагався брати участь у різних музичних конкурсах.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SLIMANE (@slimane)
Допис, поширений SLIMANE (@slimane)
У 2015 році Slimane зміг отримати другорядну роль у французькому мюзиклі Дідьє Барбелів’єна Марія-Антуанетта та Шевальє де Мезон-Руж. Та вже у 2016 році співак не лише потрапив на шоу The Voice, але й здобув перемогу, зачарувавши суддів та всю Францію. Після тріумфу популярність Slimane зросла, а з 2020 року його почали запрошувати на шоу вже як суддю.
Наприкінці 2023 року Франція вкотре нагадала співаку про своє визнання та обрала його своїм представником на Євробаченні.
А саме через такий тернистий шлях, що випав на долю Slimane, організатори пісенного конкурсу вважають: історія співака — це ода наполегливості, таланту та пристрасті.
Slimane не так багато розповідає про сенс своєї пісні, адже його слова прозорі та щирі. Mon amour була створена у співпраці з давніми друзями та за сумісництвом колегами співака Яковом і Меїром Салахом. З ними Slimane працює вже 15 років.
Хтось може говорити, що ця пісня присвячена виключно щасливому коханню, а хтось помітить, що Mon amour нагадує й про втрачене високе почуття. Та як не різнилися б уявлення про любов, Slimane присвячує свою композицію усім, хто її потребує. А особливо своїм батькам, доньці та рідній країні.
Я буду співати для своїх батьків. Для моєї дочки. Для Франції. І для вас, для кого я написав цю пісню…
Я буду співати для своїх батьків. Для моєї дочки. Для Франції. І для вас, для кого я написав цю пісню…
Моє кохання,
Скажи мені, про що ти думаєш
Якщо це має якийсь сенс
Вибач, якщо я тобі заважаю
***
Ти пам’ятаєш нас?
На нашому першому побаченні?
Це було прекрасно, це було божевілля
Я кохаю тебе
Не знаю чому
Я прокручую цю сцену в голові
Але кінець завжди один і той же
Ти мене не чуєш
Мій біль, що з ним робити?
Ти мене кохаєш чи ні?
Я зроблю все, що зможу
Океан у вогні
Неможливе, якщо ти цього хочеш
О, моє кохання,
Повертайся до Парижа
Зроби це для нас. Благаю тебе
Обіцяю, я зрозумію
Я прокручую цю сцену
Але це завжди закінчується однаково
Скажи мені місце, я чекатиму на тебе
І якщо ти не прийдеш, я чекатиму на тебе
Це безглуздо, я знаю, але я б так зробив
Сповнений надії, я чекатиму на тебе
Але це завжди той самий кінець, який починається знову
Який не чує
Що нам робити з моїм болем?
Ти мене кохаєш?
Кохаєш мене?
Чи ні?
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