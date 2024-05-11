Представник Франції на Євробаченні-2024: що відомо про пісню Slimane — Mon amour, яка звучить, як кохання

Хоч Франція й не перемагала на пісенному конкурсі Євробачення вже близько 50 років, але цього разу країна робить велику ставку на свій тріумф. А оскільки голос та пісня Slimane — Mon amour вкрай вразили представників французької телекомпанії France Télévisions, Франція одна з перших визначилась, хто буде її представником.

Представник Франції на Євробаченні-2024

Французький співак та автор пісень Сліман Небчі більше відомий просто як Slimane. У 2016 році він переміг у п’ятому сезоні французької версії шоу The Voice.

Після цього його популярність стрімко зросла й він зміг продати два мільйони альбомів, отримати п’ять музичних нагород NRJ та два мільярди трансляцій у всьому світі, а також — сім мільйонів підписників у соціальних мережах.

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Французька телекомпанія France Télévisions була вражена вокальним талантом Slimane, а тому вже 8 листопада 2023 року оголосила, що співак братиме участь у пісенному конкурсі Євробачення 2024 у Мальме від Франції.

Slimane поділився з представниками конкурсу, що його надихнула французька співачка Марі Міріам, яка виграла Євробачення у 1977 році з піснею L’oiseau Et L’enfant. Проте повторити її успіх ще не вдалося жодному з їхніх співгромадян, тому співак цьогоріч прагне це зробити сам для рідної країни.

Що відомо про Slimane

Сліман Небчі народився 13 жовтня 1989 року у французькому місті Шель (Сена і Марна). Чоловік має алжирське походження від дідуся та бабусі, які емігрували до Парижа з Біскри та Газауе.

Ще у підлітковому віці Slimane виявив неабияку любов до співу, а тому вирішив приєднатись до церковного хору. Після закінчення навчання на бакалавраті, співак навчався в кількох музичних школах. Та зрештою почав виступати в барах в одному з туристичних районів Парижу. Разом з тим співак намагався брати участь у різних музичних конкурсах.

У 2015 році Slimane зміг отримати другорядну роль у французькому мюзиклі Дідьє Барбелів’єна Марія-Антуанетта та Шевальє де Мезон-Руж. Та вже у 2016 році співак не лише потрапив на шоу The Voice, але й здобув перемогу, зачарувавши суддів та всю Францію. Після тріумфу популярність Slimane зросла, а з 2020 року його почали запрошувати на шоу вже як суддю.

Наприкінці 2023 року Франція вкотре нагадала співаку про своє визнання та обрала його своїм представником на Євробаченні.

А саме через такий тернистий шлях, що випав на долю Slimane, організатори пісенного конкурсу вважають: історія співака — це ода наполегливості, таланту та пристрасті.

Slimane — Mon amour: про що пісня

Slimane не так багато розповідає про сенс своєї пісні, адже його слова прозорі та щирі. Mon amour була створена у співпраці з давніми друзями та за сумісництвом колегами співака Яковом і Меїром Салахом. З ними Slimane працює вже 15 років.

Хтось може говорити, що ця пісня присвячена виключно щасливому коханню, а хтось помітить, що Mon amour нагадує й про втрачене високе почуття. Та як не різнилися б уявлення про любов, Slimane присвячує свою композицію усім, хто її потребує. А особливо своїм батькам, доньці та рідній країні.

Я буду співати для своїх батьків. Для моєї дочки. Для Франції. І для вас, для кого я написав цю пісню…

Slimane — Mon amour: переклад пісні

Моє кохання,

Скажи мені, про що ти думаєш

Якщо це має якийсь сенс

Вибач, якщо я тобі заважаю

***

Моє кохання,

Ти пам’ятаєш нас?

На нашому першому побаченні?

Це було прекрасно, це було божевілля

***

Я кохаю тебе

Не знаю чому

Я прокручую цю сцену в голові

Але кінець завжди один і той же

Ти мене не чуєш

Мій біль, що з ним робити?

Ти мене кохаєш чи ні?

***

Моє кохання,

Я зроблю все, що зможу

Океан у вогні

Неможливе, якщо ти цього хочеш

***

О, моє кохання,

Повертайся до Парижа

Зроби це для нас. Благаю тебе

Обіцяю, я зрозумію

***

Я кохаю тебе

Не знаю чому

Я прокручую цю сцену

Але це завжди закінчується однаково

Ти мене не чуєш

Мій біль, що з ним робити?

Ти мене кохаєш чи ні?

***

Скажи мені місце, я чекатиму на тебе

І якщо ти не прийдеш, я чекатиму на тебе

Це безглуздо, я знаю, але я б так зробив

Сповнений надії, я чекатиму на тебе

***

Я кохаю тебе

Не знаю чому

Я прокручую цю сцену

Але це завжди той самий кінець, який починається знову

Який не чує

Що нам робити з моїм болем?

Ти мене кохаєш?

***

Ти мене кохаєш?

Кохаєш мене?

Ти мене кохаєш?

Чи ні?

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