Представитель Франции на Евровидении-2024: что известно о песне Slimane — Mon amour, которая звучит, как любовь

Хотя Франция и не побеждала на песенном конкурсе Евровидение уже около 50 лет, на этот раз страна делает большую ставку на свой триумф. А поскольку голос и песня Slimane — Mon amour поразили представителей французской телекомпании France Télévisions, Франция одна из первых определилась, кто будет ее представителем.
Французский певец и автор песен Слиман Небчи больше известен просто как Slimane. В 2016 он победил в пятом сезоне французской версии шоу The Voice.
После этого его популярность стремительно выросла и он смог продать два миллиона альбомов, получить пять музыкальных наград NRJ и два миллиарда трансляций во всем мире, а также семь миллионов подписчиков в социальных сетях.
Французская телекомпания France Télévisions была поражена вокальным талантом Slimane, поэтому уже 8 ноября 2023 года объявила, что певец будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение 2024 от Франции.
Slimane поделился с представителями конкурса, что его вдохновила французская певица Мари Мириам, которая выиграла Евровидение в 1977 году с песней L’oiseau Et L’enfant. Однако повторить ее успех еще не удалось ни одному из их сограждан, поэтому певец в этом году стремится сделать это сам для родной страны.
Слиман Небчи родился 13 октября 1989 года во французском городе Шель (Сена и Марна). У мужчины есть алжирское происхождение от дедушки и бабушки, которые эмигрировали в Париж из Бискры и Газауэ.
Еще в подростковом возрасте Slimane проявил незаурядную любовь к пению, а потому решил присоединиться к церковному хору. После окончания учебы на бакалавриате, певец учился в нескольких музыкальных школах. В конце концов начал выступать в барах в одном из туристических районов Парижа. Вместе с тем певец пытался участвовать в разных музыкальных конкурсах.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SLIMANE (@slimane)
Допис, поширений SLIMANE (@slimane)
В 2015 году Slimane смог получить второстепенную роль во французском мюзикле Дидье Барбеливьена Мария-Антуанетта и Шевалье де Мезон-Руж. Но уже в 2016 году певец не только попал на шоу The Voice, но и одержал победу, очаровав судей и всю Францию. После триумфа популярность Slimane выросла, а с 2020 года его начали приглашать на шоу уже как судью.
В конце 2023 года Франция в очередной раз напомнила певцу о своем признании и избрала его своим представителем на Евровидении.
А именно из-за такого тернистого пути, выпавшего на судьбу Slimane, организаторы песенного конкурса считают: история певца — это ода настойчивости, таланту и страсти.
Slimane не так много рассказывает о смысле своей песни, ведь его слова прозрачны и искренни. Mon amour была создана в сотрудничестве с друзьями и по совместительству коллегами певца Яковом и Меиром Салахом. С ними Slimane работает уже 15 лет.
Кто-то может говорить, что эта песня посвящена исключительно счастливой любви, а кто-то заметит, что Mon amour напоминает и о потерянном высоком чувстве. Но как бы не отличались представления о любви, Slimane посвящает свою композицию всем, кто в ней нуждается. А особенно своим родителям, дочери и родной стране.
Я буду петь для своих родителей. Для моей дочери. Для Франции. И для вас, для кого я написал эту песню…
Я буду петь для своих родителей. Для моей дочери. Для Франции. И для вас, для кого я написал эту песню…
Любовь моя
Скажи мне, о чем ты думаешь
Если что-то из этого имеет смысл
Прости, если я тебя беспокою
***
Помнишь ли ты нас
На нашем первом свидании
Это было прекрасно, это было безумие
Я люблю тебя
Но не знаю почему
Я проигрываю эту сцену
Но конец всегда один и тот же
Ты меня не слышишь
Моя боль, что нам с ней делать?
Любишь ты меня или нет?
Моя любовь
Я сделаю все, что в моих силах
Океан в огне
Невозможное, если ты хочешь этого
О, моя любовь
Вернись в Париж
Сделай это для нас, я прошу тебя
Обещаю, я пойму
Я повторяю сцену
Но все повторяется снова и снова
Ты не слышишь меня
Скажи мне место, я буду ждать тебя
А если ты не придешь, я буду ждать тебя
Я знаю, это глупо, но я бы это сделал
Полный надежд, я буду ждать тебя
Я не знаю почему
Но всегда один и тот же конец, который начинается снова
Который не слышен
Что нам делать с моей болью?
Любишь ли ты меня?
Или нет?
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