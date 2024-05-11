Представитель Франции на Евровидении-2024: что известно о песне Slimane — Mon amour, которая звучит, как любовь

Хотя Франция и не побеждала на песенном конкурсе Евровидение уже около 50 лет, на этот раз страна делает большую ставку на свой триумф. А поскольку голос и песня Slimane — Mon amour поразили представителей французской телекомпании France Télévisions, Франция одна из первых определилась, кто будет ее представителем.

Представитель Франции на Евровидении-2024

Французский певец и автор песен Слиман Небчи больше известен просто как Slimane. В 2016 он победил в пятом сезоне французской версии шоу The Voice.

После этого его популярность стремительно выросла и он смог продать два миллиона альбомов, получить пять музыкальных наград NRJ и два миллиарда трансляций во всем мире, а также семь миллионов подписчиков в социальных сетях.

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Французская телекомпания France Télévisions была поражена вокальным талантом Slimane, поэтому уже 8 ноября 2023 года объявила, что певец будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение 2024 от Франции.

Slimane поделился с представителями конкурса, что его вдохновила французская певица Мари Мириам, которая выиграла Евровидение в 1977 году с песней L’oiseau Et L’enfant. Однако повторить ее успех еще не удалось ни одному из их сограждан, поэтому певец в этом году стремится сделать это сам для родной страны.

Что известно о Slimane

Слиман Небчи родился 13 октября 1989 года во французском городе Шель (Сена и Марна). У мужчины есть алжирское происхождение от дедушки и бабушки, которые эмигрировали в Париж из Бискры и Газауэ.

Еще в подростковом возрасте Slimane проявил незаурядную любовь к пению, а потому решил присоединиться к церковному хору. После окончания учебы на бакалавриате, певец учился в нескольких музыкальных школах. В конце концов начал выступать в барах в одном из туристических районов Парижа. Вместе с тем певец пытался участвовать в разных музыкальных конкурсах.

В 2015 году Slimane смог получить второстепенную роль во французском мюзикле Дидье Барбеливьена Мария-Антуанетта и Шевалье де Мезон-Руж. Но уже в 2016 году певец не только попал на шоу The Voice, но и одержал победу, очаровав судей и всю Францию. После триумфа популярность Slimane выросла, а с 2020 года его начали приглашать на шоу уже как судью.

В конце 2023 года Франция в очередной раз напомнила певцу о своем признании и избрала его своим представителем на Евровидении.

А именно из-за такого тернистого пути, выпавшего на судьбу Slimane, организаторы песенного конкурса считают: история певца — это ода настойчивости, таланту и страсти.

Slimane — Mon amour: о чем песня

Slimane не так много рассказывает о смысле своей песни, ведь его слова прозрачны и искренни. Mon amour была создана в сотрудничестве с друзьями и по совместительству коллегами певца Яковом и Меиром Салахом. С ними Slimane работает уже 15 лет.

Кто-то может говорить, что эта песня посвящена исключительно счастливой любви, а кто-то заметит, что Mon amour напоминает и о потерянном высоком чувстве. Но как бы не отличались представления о любви, Slimane посвящает свою композицию всем, кто в ней нуждается. А особенно своим родителям, дочери и родной стране.

Я буду петь для своих родителей. Для моей дочери. Для Франции. И для вас, для кого я написал эту песню…

Slimane — Mon amour: перевод песни

Любовь моя

Скажи мне, о чем ты думаешь

Если что-то из этого имеет смысл

Прости, если я тебя беспокою

***

Любовь моя

Помнишь ли ты нас

На нашем первом свидании

Это было прекрасно, это было безумие

***

Я люблю тебя

Но не знаю почему

Я проигрываю эту сцену

Но конец всегда один и тот же

Ты меня не слышишь

Моя боль, что нам с ней делать?

Любишь ты меня или нет?

***

Моя любовь

Я сделаю все, что в моих силах

Океан в огне

Невозможное, если ты хочешь этого

***

О, моя любовь

Вернись в Париж

Сделай это для нас, я прошу тебя

Обещаю, я пойму

***

Я люблю тебя

Но не знаю почему

Я повторяю сцену

Но все повторяется снова и снова

Ты не слышишь меня

Моя боль, что нам с ней делать?

Любишь ты меня или нет?

***

Скажи мне место, я буду ждать тебя

А если ты не придешь, я буду ждать тебя

Я знаю, это глупо, но я бы это сделал

Полный надежд, я буду ждать тебя

***

Я люблю тебя

Я не знаю почему

Я повторяю сцену

Но всегда один и тот же конец, который начинается снова

Который не слышен

Что нам делать с моей болью?

Любишь ли ты меня?

***

Любишь ли ты меня?

Любишь ли ты меня?

Любишь ли ты меня?

Или нет?

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