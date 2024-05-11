Marcus & Martinus — Unforgettable: что известно о представителях Швеции на Евровидении-2024 и их незабываемой песне

Песенный конкурс Евровидение ежегодно собирает своих преданных фанатов и находит новых, ведь дарит незабываемые впечатления от постановки шоу и вдохновение от уникальных историй участников. Захватить сердца зрителей есть все шансы и у представителей Швеции со своей песней Marcus & Martinus — Unforgettable.

По прогнозам букмекеров, они сейчас занимают десятое место. Кто эти ребята и о чем они поют — узнаем дальше вместе.

Представители Швеции на Евровидении-2024

Норвежский дуэт Marcus & Martinus очень популярны и узнаваемы в Скандинавии, ведь начали строить свою музыкальную карьеру еще в детстве.

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Свой путь к Евровидению тоже прокладывали довольно долго, даже пытались побороться за любовь зрителей с прошлогодней победительницей Loreen в 2023 году, но тогда судьба или зрители решили иначе.

Однако уже в 2024 году Marcus & Martinus снова решили попытаться одержать победу на Melodifestivalen, где Швеция ежегодно выбирает своего представителя на Евровидение. И в этот раз получили не только положительный отклик, но и победу. Поэтому в марте Швеция объявила, что ее представителями станут именно Marcus&Martinus с песней Unforgettable.

Словами не можем описать ощущения, которые у нас были, когда мы услышали результаты голосования шведских зрителей. Благодарим вас, — поблагодарили фанатов за поддержку Marcus & Martinus.

Что известно о Marcus & Martinus

Дуэт Marcus & Martinus состоит из братьев-близнецов Маркуса и Мартинуса Гуннарсенов, после победы на норвежском Junior MGP в 2012 году стали одной из крупнейших поп-сенсаций Скандинавии.

Когда им было всего по девять лет, композиция ребят To Dråper Vann попала в топ-10 песен в Норвегии. После такого успеха дуэт выпустил еще один хит Elektrisk, остававшийся в чартах 66 недель подряд.

Однако ребята не остановились на достигнутом и активно пытались все эти годы создавать что-нибудь новое для своих поклонников. Так у дуэта вышло три альбома, каждый из которых стал номером один в родной Норвегии.

Marcus & Martinus — Unforgettable: о чем песня

Песню для Marcus & Martinus написал самый известный шведский автор песен и продюсер Пол Джимми Торнфельдт, создавший в прошлом году победную песню Tatoo для Loreen. Также он сотрудничал в свое время с Дженнифер Лопез, экс-участницей The Pussycat Dolls Николь Шерзингер и рэпером Pitbull.

Дуэт не очень много говорит о своей песне, ведь со слов практически все ясно. Unforgettable, несмотря на танцевальные электронные ритмы, рассказывает об определенном человеке, чья любовь ядовита и опасна и, несмотря на это, она соблазнительна и незабываема.

Marcus & Martinus — Unforgettable: перевод песни

Она оживает ночью

Когда её добыча спит

Заставляет твои глаза ослепнуть

И теперь ты слишком глубоко вовлечён

***

Она разжуёт тебя

И оставит тебя пустым

Затем выплюнет тебя

В любом случае я иду следом

***

Она собирается сильно тебя ранить

Но это так приятно

Мне всё равно

Нет, мне всё равно

***

Лучше знай, она опасна

Она незабываема

И это так приятно, что болит

Она незабываема

***

Ууу

Она незабываема

Она незабываема

Она незабываема

***

Её любовь ядовита

Это становится серьёзно

***

Она разжуёт тебя

И оставит тебя пустым, полым

Затем выплюнет тебя

В любом случае я иду следом

***

Она собирается сильно тебя ранить

Но это так приятно

Мне всё равно

Нет, мне всё равно

***

Лучше знай, она опасна (опасна)

Она незабываема (незабываема)

И это так приятно, что болит

Она незабываема

***

Ууу

Она незабываема

Она незабываема

Она незабываема

***

Её любовь

Опасна

И знай это

Она ядовита

Потому что я чувствую это

Внутри себя

Она незабываема

***

Её любовь

Опасна

И знай это

Она ядовита

Потому что я чувствую это

Внутри себя

Она незабываема

А вот Франция не побеждала на песенном конкурсе Евровидение около 50 лет. Но в этот раз страна делает большую ставку на свой триумф. Читай, что известно о песне представителя Франции Slimane — Mon amour.

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