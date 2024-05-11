Marcus & Martinus — Unforgettable: что известно о представителях Швеции на Евровидении-2024 и их незабываемой песне

Песенный конкурс Евровидение ежегодно собирает своих преданных фанатов и находит новых, ведь дарит незабываемые впечатления от постановки шоу и вдохновение от уникальных историй участников. Захватить сердца зрителей есть все шансы и у представителей Швеции со своей песней Marcus & Martinus — Unforgettable.
По прогнозам букмекеров, они сейчас занимают десятое место. Кто эти ребята и о чем они поют — узнаем дальше вместе.
Норвежский дуэт Marcus & Martinus очень популярны и узнаваемы в Скандинавии, ведь начали строить свою музыкальную карьеру еще в детстве.
Свой путь к Евровидению тоже прокладывали довольно долго, даже пытались побороться за любовь зрителей с прошлогодней победительницей Loreen в 2023 году, но тогда судьба или зрители решили иначе.
Однако уже в 2024 году Marcus & Martinus снова решили попытаться одержать победу на Melodifestivalen, где Швеция ежегодно выбирает своего представителя на Евровидение. И в этот раз получили не только положительный отклик, но и победу. Поэтому в марте Швеция объявила, что ее представителями станут именно Marcus&Martinus с песней Unforgettable.
Словами не можем описать ощущения, которые у нас были, когда мы услышали результаты голосования шведских зрителей. Благодарим вас, — поблагодарили фанатов за поддержку Marcus & Martinus.
Словами не можем описать ощущения, которые у нас были, когда мы услышали результаты голосования шведских зрителей. Благодарим вас, — поблагодарили фанатов за поддержку Marcus & Martinus.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Marcus & Martinus ♪ (@marcusandmartinus)
Допис, поширений Marcus & Martinus ♪ (@marcusandmartinus)
Дуэт Marcus & Martinus состоит из братьев-близнецов Маркуса и Мартинуса Гуннарсенов, после победы на норвежском Junior MGP в 2012 году стали одной из крупнейших поп-сенсаций Скандинавии.
Когда им было всего по девять лет, композиция ребят To Dråper Vann попала в топ-10 песен в Норвегии. После такого успеха дуэт выпустил еще один хит Elektrisk, остававшийся в чартах 66 недель подряд.
Однако ребята не остановились на достигнутом и активно пытались все эти годы создавать что-нибудь новое для своих поклонников. Так у дуэта вышло три альбома, каждый из которых стал номером один в родной Норвегии.
Песню для Marcus & Martinus написал самый известный шведский автор песен и продюсер Пол Джимми Торнфельдт, создавший в прошлом году победную песню Tatoo для Loreen. Также он сотрудничал в свое время с Дженнифер Лопез, экс-участницей The Pussycat Dolls Николь Шерзингер и рэпером Pitbull.
Дуэт не очень много говорит о своей песне, ведь со слов практически все ясно. Unforgettable, несмотря на танцевальные электронные ритмы, рассказывает об определенном человеке, чья любовь ядовита и опасна и, несмотря на это, она соблазнительна и незабываема.
Она оживает ночью
Когда её добыча спит
Заставляет твои глаза ослепнуть
И теперь ты слишком глубоко вовлечён
***
Она разжуёт тебя
И оставит тебя пустым
Затем выплюнет тебя
В любом случае я иду следом
Она собирается сильно тебя ранить
Но это так приятно
Мне всё равно
Нет, мне всё равно
Лучше знай, она опасна
Она незабываема
И это так приятно, что болит
Ууу
Её любовь ядовита
Это становится серьёзно
И оставит тебя пустым, полым
Лучше знай, она опасна (опасна)
Она незабываема (незабываема)
Её любовь
Опасна
И знай это
Она ядовита
Потому что я чувствую это
Внутри себя
А вот Франция не побеждала на песенном конкурсе Евровидение около 50 лет. Но в этот раз страна делает большую ставку на свой триумф. Читай, что известно о песне представителя Франции Slimane — Mon amour.
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