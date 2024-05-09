Angelina Mango — La noia: що відомо про учасницю Євробачення-2024 з Італії та про що її пісня

Пісня італійської співачки Angelina Mango — La noia цьогоріч стала переможницею найпрестижнішого італійського музичного фестивалю Санремо. Перемога автоматично дала їй право представити Італію на Євробаченні-2024.
За прогнозами сайту Eurovision Odds, Angelina Mango посідає 3 сходинку в рейтингу букмекерів на перемогу в конкурсі з результатом 12%. Розповідаємо про представницю Італії та про що її пісня.
Angelina Mango — італійська співачка, яка у 2024 році перемогла на фестивалі музики Санремо. У 2023 році взяла участь у 22-му конкурсі талантів Amici di Maria De Filippi, посівши друге місце та здобувши перемогу в категорії спів.
Володарка премії Lunezia за музично-літературну цінність пісні Ci pensiamo domani.
Дівчина з дитинства оточена любов’ю до музики, адже її мати Лаури Валенте — колишня співачка гурту Матья Базар, а батько, Джузеппе Манго, відомий в Італії під псевдонімом Манго, — композитор і автор пісень.
Ще змалку вона навчилася співати, грати на піаніно та гітарі, а згодом почала виступати у групі разом із братом як барабанниця.
Ще змалку вона навчилася співати, грати на піаніно та гітарі, а згодом почала виступати у групі разом із братом як барабанниця.
Розпочала серйозну сольну кар’єру у 2020 році, спробувавши свої сили на відборі для участі у фестивалі Санремо, але не пройшла до фіналу.
А вже у 2022 році Angelina Mango підписала контракт з музичним лейблом Sony Music. З цього моменту кар’єра дівчини стрімко злетіла. Її пісня Ci pensiamo domani досягла першої десятки чарту синглів і тричі була сертифікована як платинова за продажі, що перевищили 300 000 копій.
А у 2024 році після своєї перемоги на фестивалі Санремо співачка оголосила, що представлятиме Італію на пісенному конкурсі Євробачення-2024.
Співачка в інтерв’ю італійському виданню Rockol описує свою пісню як результат натхнення кумбією — колумбійським танцем. Це пісня про те, як вона ставиться до життя, і про нудьгу, яку життя іноді породжує.
За її словами, пісня народилася завдяки роздумам про нудьгу, і про те, що насправді відчувати нудьгу — не завжди погана річ:
— Нудьга сприймається як негативна річ, але насправді це час, який ви присвячуєте собі, це дозволяє вам відкрити себе.
Між життям, повним злетів і падінь, і життям, повним нудьги, я завжди оберу зі злетами та падіннями, але я завжди залишаю собі час для нудьги.
Між життям, повним злетів і падінь, і життям, повним нудьги, я завжди оберу зі злетами та падіннями, але я завжди залишаю собі час для нудьги.
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