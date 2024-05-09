Angelina Mango — La noia: що відомо про учасницю Євробачення-2024 з Італії та про що її пісня

Пісня італійської співачки Angelina Mango — La noia цьогоріч стала переможницею найпрестижнішого італійського музичного фестивалю Санремо. Перемога автоматично дала їй право представити Італію на Євробаченні-2024.

За прогнозами сайту Eurovision Odds, Angelina Mango посідає 3 сходинку в рейтингу букмекерів на перемогу в конкурсі з результатом 12%. Розповідаємо про представницю Італії та про що її пісня.

Що відомо про Angelina Mango

Angelina Mango — італійська співачка, яка у 2024 році перемогла на фестивалі музики Санремо. У 2023 році взяла участь у 22-му конкурсі талантів Amici di Maria De Filippi, посівши друге місце та здобувши перемогу в категорії спів.

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Дівчина з дитинства оточена любов’ю до музики, адже її мати Лаури Валенте — колишня співачка гурту Матья Базар, а батько, Джузеппе Манго, відомий в Італії під псевдонімом Манго, — композитор і автор пісень.

Ще змалку вона навчилася співати, грати на піаніно та гітарі, а згодом почала виступати у групі разом із братом як барабанниця.

Розпочала серйозну сольну кар’єру у 2020 році, спробувавши свої сили на відборі для участі у фестивалі Санремо, але не пройшла до фіналу.

А вже у 2022 році Angelina Mango підписала контракт з музичним лейблом Sony Music. З цього моменту кар’єра дівчини стрімко злетіла. Її пісня Ci pensiamo domani досягла першої десятки чарту синглів і тричі була сертифікована як платинова за продажі, що перевищили 300 000 копій.

А у 2024 році після своєї перемоги на фестивалі Санремо співачка оголосила, що представлятиме Італію на пісенному конкурсі Євробачення-2024.

Angelina Mango — La noia: про що пісня

Співачка в інтерв’ю італійському виданню Rockol описує свою пісню як результат натхнення кумбією — колумбійським танцем. Це пісня про те, як вона ставиться до життя, і про нудьгу, яку життя іноді породжує.

За її словами, пісня народилася завдяки роздумам про нудьгу, і про те, що насправді відчувати нудьгу — не завжди погана річ:

— Нудьга сприймається як негативна річ, але насправді це час, який ви присвячуєте собі, це дозволяє вам відкрити себе.

Між життям, повним злетів і падінь, і життям, повним нудьги, я завжди оберу зі злетами та падіннями, але я завжди залишаю собі час для нудьги.

Angelina Mango — La noia: переклад пісні Скільки малюнків я намалювала, Залишаюсь і спостерігаю за ними. Жоден не оживає, Ця сторінка лінива

Я поспішаю, І мені сказали, що життя дорогоцінне, Я ношу його з високо піднятою головою на шиї. На моєму намисті немає перлин мудрості, Мені дістались кольорові намистини Для дівчат, які заплуталися в травмах, Щоб потихенько розплутати їх з часом. Проте, у мене Великдень, дивись, ніякої драми, Я майже знову змінюю місто, Бо залишаючись на одному місці, мені стає Мені стає

Нудно, нудно, нудно, нудно

Помираю, все не вмираючи, У ці буденні дні Я живу без страждань, Немає більшого хреста.

Нічого не залишається, як сміятися в ці спекотні ночі, Терновий вінець буде дрес-кодом на моїй вечірці. Це кумбія нудьги Це кумбія нудьги І все Це кумбія нудьги Це кумбія нудьги І все

Скільки людей у всьому бачать погане, Хочеться втекти, коли вони починають говорити, І я хочу їм сказати, що у мене все добре, але вони дивитимуться недобре. Гаразд, я кажу їм, що мені важко жити.

Бізнес, ти говориш про бізнес, А я тим часом заплющую очі, щоб підписати контракти. Принцеса, він називає тебе принцесою, Гаразд, тож перестань тоді мити посуд.

Помираю, все не вмираючи, У ці буденні дні Я живу без страждань, Немає більшого хреста

Нічого не залишається, як сміятися в ці спекотні ночі, Терновий вінець буде дрес-кодом на моїй вечірці. Це кумбія нудьги Це кумбія нудьги І все Це кумбія нудьги Це кумбія нудьги І все

То ти пишеш пісні? Так, пісні про кохання, І я не хочу тобі набридати, Але хтось мусить їх співати.

Кумбія, танцюю кумбію, Якщо я ризикую спіткнутися принаймні я не нудьгую, Тож я танцюю, танцюю, танцюю, Бо це єдиний спосіб зупинити Зупинити, зупинити

Нудьгу, нудьгу, нудьгу, нудьгу

Помираю, бо зрештою помру, Це робить дні більш гуманними, Я живу, бо страждаю, Це робить радощі більш відчутними.

Нічого не залишається, як сміятися в ці спекотні ночі, Терновий вінець буде дрес-кодом на моїй вечірці. Це кумбія нудьги Це кумбія нудьги І все Це кумбія нудьги Це кумбія нудьги І все І все

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