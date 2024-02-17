Коли Євробачення-2024: розклад всіх шоу пісенного конкурсу

Зовсім скоро Євробачення знову повертається на екрани. У 2024 році відбудеться вже 68-й пісенний конкурс, господаркою якою буде Швеція. Тож, вже можеш обирати свого фаворита серед пісень-учасниць, а ми розповімо, коли Євробачення-2024 і який розклад цьогорічного шоу.

Коли Євробачення-2024: дати проведення

Відкриття конкурсу відбудеться 7 травня. Цього дня виступатимуть учасники першого півфіналу, серед яких й представниці від України — Alyona Alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.

Другий півфінал запланований на 9 травня. Найкращі учасники обох півфіналів, обрані журі та глядачами, виступатимуть на фіналі конкурсу.

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А от фінал Євробачення 2024 пройде 11 травня. Саме цього дня стане відомо ім’я переможця пісенного конкурсу. До фіналу автоматично потрапляють конкурсанти країн-засновників: Великої Британії, Іспанії, Франції, Італії та Німеччини.

Євробачення: історія конкурсу

Вперше пісенний конкурс провели у 1956 році. Ідея належала Європейській мовній спілці (EBU), яка хотіла об’єднати європейські країни після Другої світової війни та створити культурний обмін між різними народами.

Організатори надихнулись пісенним фестивалем Санремо в Італії, однак масштаби Євробачення випереджали всі інші конкурси, адже вперше в Європі на одній сцені об’єднались виконавці з багатьох країн одночасно.

Перший конкурс відбувся 24 травня 1956 року в Лугано, Швейцарія. В ньому взяли участь лише сім країн. Але згодом, зважаючи на популярність такого формату, все більше держав почали долучатись до Євробачення.

Дебют України відбувся у 2003 році. Тоді представником став співак Олександр Пономарьов.

До 2004 року пісенний конкурс Євробачення складався лише з фіналу. Потім було прийнято рішення створити додаткові раунди кваліфікації — півфінали. Причина — збільшення кількості країн-учасниць.

З плином часу не лише європейські країни, але й держави за межами Європи виявили бажання стати частиною конкурсу. Серед них наразі Ізраїль, Австралія, Кіпр та Вірменія. Неєвропейські країни можуть стати учасниками, якщо в них є мовник, який працює в Європі.

Щорічна кількість глядачів Євробачення — приблизно 180 мільйонів.

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