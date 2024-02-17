Когда Евровидение-2024: расписание всех шоу песенного конкурса

Совсем скоро Евровидение снова возвращается на экраны. В 2024 году состоится уже 68-й песенный конкурс, хозяйкой которой будет Швеция. Так что уже можешь выбирать своего фаворита среди песен-участниц, а мы расскажем, когда Евровидение-2024 и какое расписание шоу в этом году.

Когда Евровидение-2024: даты проведения

Открытие конкурса состоится 7 мая. В этот день выступят участники первого полуфинала, среди которых и представительницы от Украины — Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.

Второй полуфинал намечен на 9 мая. Лучшие участники обоих полуфиналов, избранные жюри и зрителями, выступят на финале конкурса.

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А вот финал Евровидения 2024 пройдет 11 мая. Именно в этот день станет известно имя победителя песенного конкурса. В финал автоматически попадают конкурсанты стран-основателей: Великобритании, Испании, Франции, Италии и Германии.

Евровидение: история конкурса

В первый раз песенный конкурс провели в 1956 году. Идея принадлежала Европейскому языковому союзу (EBU), который хотел объединить европейские страны после Второй мировой войны и создать культурный обмен между разными народами.

Организаторы вдохновились песенным фестивалем Санремо в Италии, однако масштабы Евровидения опережали все остальные конкурсы, ведь впервые в Европе на одной сцене объединились исполнители из разных стран одновременно.

Первый конкурс прошел 24 мая 1956 года в Лугано, Швейцария. В нем приняли участие только семь стран. Но впоследствии, учитывая популярность такого формата, все больше стран стали присоединяться к Евровидению.

Дебют Украины произошел в 2003 году. Тогда представителем стал певец Александр Пономарев.

До 2004 года песенный конкурс Евровидения состоял только из финала. Затем было принято решение создать дополнительные раунды квалификации — полуфиналы. Причина — увеличение количества стран-участниц.

Со временем не только европейские страны, но и государства за пределами Европы изъявили желание стать частью конкурса. Среди них пока Израиль, Австралия, Кипр и Армения. Неевропейские страны могут стать участниками, если у них есть вещатель, работающий в Европе.

Ежегодная количество зрителей Евровидения — примерно 180 миллионов.

Интересно, каковы шансы Украины на победу? Читай об обновленных прогнозах букмекеров по поводу победителя Евровидения-2024.

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