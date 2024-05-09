Angelina Mango — La noia: что известно об участнице Евровидения-2024 из Италии и о чем ее песня

Песня итальянской певицы Angelina Mango — La noia в этом году стала победительницей самого престижного итальянского музыкального фестиваля Санремо. Победа автоматически дала ей право представить Италию на Евровидении-2024.

По прогнозам сайта Eurovision Odds, Angelina Mango занимает 3 строчку в рейтинге букмекеров на победу в конкурсе с результатом 12%. Рассказываем о представительнице Италии и о чем ее песня.

Что известно об Angelina Mango

Angelina Mango — итальянская певица, победившая в 2024 году на фестивале музыки Санремо. В 2023 году приняла участие в 22-м конкурсе талантов Amici di Maria De Filippi, заняв второе место и одержав победу в категории пения.

Сейчас также смотрят

Обладательница премии Lunezia за музыкально-литературную ценность песни Ci pensiamo domani.

Девушка с детства окружена любовью к музыке, ведь ее мать Лауры Валенте — бывшая певица группы Матья Базар, а отец, Джузеппе Манго, известный в Италии под псевдонимом Манго, — композитор и автор песен.

Еще с детства она научилась петь, играть на пианино и гитаре, а затем начала выступать в группе вместе с братом как барабанщица.

Начала серьезную сольную карьеру в 2020 году, попробовав свои силы на отборе для участия в фестивале Санремо, но не прошла в финал.

А уже в 2022 году Angelina Mango подписала контракт с музыкальным лейблом Sony Music. С этого момента карьера девушки стремительно взлетела. Ее песня Ci pensiamo domani достигла первой десятки чарта синглов и и трижды была сертифицирована как платиновая за продажи, превысившие 300 000 копий.

А в 2024 году после своей победы на фестивале Санремо певица объявила, что будет представлять Италию на песенном конкурсе Евровидения-2024.

Angelina Mango — La noia: о чем песня

Певица в интервью итальянскому изданию Rockol описывает свою песню как результат вдохновения кумбией — колумбийским танцем. Это песня о том, как она относится к жизни и о скуке, которую иногда порождает жизнь.

По ее словам, песня родилась благодаря размышлениям о скуке и о том, что на самом деле испытывать скуку — не всегда плохая вещь:

— Скука воспринимается как отрицательная вещь, но на самом деле — это время, которое вы посвящаете себе, это позволяет вам открыть себя.

Между жизнью, полной взлетов и падений, и жизнью, полной скуки, я всегда выберу со взлетами и падениями, но я всегда оставляю себе время для скуки.

Angelina Mango — La noia: перевод песни

Сколько рисунков я нарисовала, Сижу тут и смотрю на них, Ни один не оживает. Это ленивая страница,

Я спешу, И они сказали мне, что жизнь драгоценна, Я гордо ношу ее на шее, В моем ожерелье нет жемчужин мудрости. Мне дали разноцветные бусы Для девочек с травмами, Чтобы медленно распутывать их с возрастом, Но мне весело, смотри, никаких драм, Быть может, переехать куда-нибудь, Потому что когда я ничего не делаю, ко мне приходит Ко мне приходит

Скука, скука, скука, скука.

Умираю, не умирая, В эти потраченные впустую дни. Живу, не страдая, Нет большего наказания.

Мы можем только смеяться в эти прожженные ночи, Терновый венец будет дресс-кодом на моей вечеринке. Это кумбия скуки, Это кумбия скуки, Тотальной. Это кумбия скуки, Это кумбия скуки, Тотальной.

Сколько людей видят в вещах дурное, Только они открывают рот, уже хочется сбежать. И мне хотелось сказать им, что все в порядке, но они смотрят на меня косо. Поэтому я говорю, что жить трудно.

Бизнес, разговоры о бизнесе, А я закрываю глаза, чтобы подписать контракт. Принцесса, он называет тебя принцессой. Ну так бросай мыть посуду.

Умираю, не умирая, В эти потраченные впустую дни. Живу, не страдая, Нет большего наказания.

Мы можем только смеяться в эти прожженные ночи, Терновый венец будет дресс-кодом на моей вечеринке. Это кумбия скуки, Это кумбия скуки, Тотальной. Это кумбия скуки, Это кумбия скуки, Тотальной.

“А, песни пишешь?”, Ага, песни о любви. Не хочется тебя утомлять, Но кто-то же должен их петь.

Кумбия, танцую кумбию, Если и споткнусь, то мне хотя бы будет нескучно, Поэтому я веселюсь, веселюсь, Только так можно остановить, Остановить, остановить

Скуку, скуку, скуку, скуку.

Умираю, потому что смерть Придает этим дням человечности. Живу, потому что страдания Создают радости больше.

Мы можем только смеяться в эти прожженные ночи, Терновый венец будет дресс-кодом на моей вечеринке. Это кумбия скуки, Это кумбия скуки, Тотальной. Это кумбия скуки, Это кумбия скуки, Тотальной. Тотальной.

А еще мы рассказывали о песне участников из Финляндии Windows95man – No Rules.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.