Angelina Mango — La noia: что известно об участнице Евровидения-2024 из Италии и о чем ее песня

Песня итальянской певицы Angelina Mango — La noia в этом году стала победительницей самого престижного итальянского музыкального фестиваля Санремо. Победа автоматически дала ей право представить Италию на Евровидении-2024.
По прогнозам сайта Eurovision Odds, Angelina Mango занимает 3 строчку в рейтинге букмекеров на победу в конкурсе с результатом 12%. Рассказываем о представительнице Италии и о чем ее песня.
Angelina Mango — итальянская певица, победившая в 2024 году на фестивале музыки Санремо. В 2023 году приняла участие в 22-м конкурсе талантов Amici di Maria De Filippi, заняв второе место и одержав победу в категории пения.
Обладательница премии Lunezia за музыкально-литературную ценность песни Ci pensiamo domani.
Девушка с детства окружена любовью к музыке, ведь ее мать Лауры Валенте — бывшая певица группы Матья Базар, а отец, Джузеппе Манго, известный в Италии под псевдонимом Манго, — композитор и автор песен.
Еще с детства она научилась петь, играть на пианино и гитаре, а затем начала выступать в группе вместе с братом как барабанщица.
Еще с детства она научилась петь, играть на пианино и гитаре, а затем начала выступать в группе вместе с братом как барабанщица.
Начала серьезную сольную карьеру в 2020 году, попробовав свои силы на отборе для участия в фестивале Санремо, но не прошла в финал.
А уже в 2022 году Angelina Mango подписала контракт с музыкальным лейблом Sony Music. С этого момента карьера девушки стремительно взлетела. Ее песня Ci pensiamo domani достигла первой десятки чарта синглов и и трижды была сертифицирована как платиновая за продажи, превысившие 300 000 копий.
А в 2024 году после своей победы на фестивале Санремо певица объявила, что будет представлять Италию на песенном конкурсе Евровидения-2024.
Певица в интервью итальянскому изданию Rockol описывает свою песню как результат вдохновения кумбией — колумбийским танцем. Это песня о том, как она относится к жизни и о скуке, которую иногда порождает жизнь.
По ее словам, песня родилась благодаря размышлениям о скуке и о том, что на самом деле испытывать скуку — не всегда плохая вещь:
— Скука воспринимается как отрицательная вещь, но на самом деле — это время, которое вы посвящаете себе, это позволяет вам открыть себя.
Между жизнью, полной взлетов и падений, и жизнью, полной скуки, я всегда выберу со взлетами и падениями, но я всегда оставляю себе время для скуки.
Между жизнью, полной взлетов и падений, и жизнью, полной скуки, я всегда выберу со взлетами и падениями, но я всегда оставляю себе время для скуки.
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