Teya Dora – Ramonda: що відомо про учасницю Євробачення-2024 з Сербії та про що її пісня

Цього року представницею Сербії на Євробаченні-2024 стала співачка Teya Dora з піснею Ramonda. Що відомо про виконавицю та її пісню, про що вона та який переклад — читай у нашому матеріалі.

Представник Сербії на Євробаченні-2024

21 грудня 2023 року співачка Teya Dora була оголошена учасницею сербського національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2024.

У боротьбі за право представити країну вона була однією з 28 виконавців. Виступ виконавиці відбудеться у першому півфіналі під номером 2.

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Хто така Teya Dora

Справжнє ім’я — Теодора Павловська. Вивчала музику в Музичному коледжі Берклі в Бостоні, США.

Розпочала свою кар’єру у Сербії як авторка пісень та композиторка. У 2019 році вона написала заголовний трек для альбому сербської співачки Nikolija — Yin & Yang.

Свою першу сольну пісню Da na meni je Teya Dora випустила у липні 2019 року. У 2020–2023 роках стала авторкою кількох саундтреків для сербського серіалу Південні вітри.

У 2023 році випустила пісню Džanum, яка стала популярною в соціальній мережі TikTok після стрілянини в школі сербської столиці Белград.

Сингл посів шосте місце в чарті Billboard’s Croatia Songs, а також породив хвилю тематичних відеороликів Моє-море.

Teya Dora — Ramonda: про що пісня учасниці Євробачення-2024

Співачка описує пісню як баладу з похмурим таємничим настроєм та почуттям надії:

Рамонда — це квітка, яка росте в гірській місцевості з кам’янистим ґрунтом. Для Сербії це також є символом надії. Вона символізує день закінчення Першої світової війни, а в контексті цього дня символізує новий початок.

Вона порівнює цей символ з тим, як Сербія піднялася як фенікс з попелу після довготривалої війни в Югославії:

— Рамонда означає надію і те, що навіть коли наступили темні дні та здається, що нічого немає, якщо є надія і віра в себе, то можна знайти вихід.

Teya Dora — Ramonda: переклад пісні на українську мову

У мене немає, немає у мене

Немає миру, немає сну

Ніч не дозволяє приходити дню

Важко тому, хто один

Неначе під водою, все тихо,

Кричу, але не чується

За горами біле сяйво

Я не бачу кінця

Це шлях для поранених

А немає того, хто веде мене

До ясної зірки Даніци

Світ горить, кожен квіт

Де зникли квіти ліла рамонда?

[Рефрен]

Ліла рамонда

Ліла рамонда

Ліла рамонда

Ліла рамонда

Рамонда

Ліла рамонда

Ліла рамонда

Ліла рамонда

І немає того, хто веде мене

Бо всі зірки заснули

Навіть молитви не допомагають

Де зникли квіти ліла рамонда?

[Рефрен]

Ліла рамонда

Ліла рамонда

Ліла рамонда

Ліла рамонда

Ліла рамонда

Ліла рамонда

Ліла рамонда

Ліла рамонда

Рамонда

Ліла рамонда

Ліла рамонда

Ліла рамонда

Піднімається з попелу

Одна ліла рамонда

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