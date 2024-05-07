Teya Dora – Ramonda: що відомо про учасницю Євробачення-2024 з Сербії та про що її пісня

Цього року представницею Сербії на Євробаченні-2024 стала співачка Teya Dora з піснею Ramonda. Що відомо про виконавицю та її пісню, про що вона та який переклад — читай у нашому матеріалі.
21 грудня 2023 року співачка Teya Dora була оголошена учасницею сербського національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2024.
У боротьбі за право представити країну вона була однією з 28 виконавців. Виступ виконавиці відбудеться у першому півфіналі під номером 2.
Справжнє ім’я — Теодора Павловська. Вивчала музику в Музичному коледжі Берклі в Бостоні, США.
Розпочала свою кар’єру у Сербії як авторка пісень та композиторка. У 2019 році вона написала заголовний трек для альбому сербської співачки Nikolija — Yin & Yang.
Свою першу сольну пісню Da na meni je Teya Dora випустила у липні 2019 року. У 2020–2023 роках стала авторкою кількох саундтреків для сербського серіалу Південні вітри.
У 2023 році випустила пісню Džanum, яка стала популярною в соціальній мережі TikTok після стрілянини в школі сербської столиці Белград.
У 2023 році випустила пісню Džanum, яка стала популярною в соціальній мережі TikTok після стрілянини в школі сербської столиці Белград.
Сингл посів шосте місце в чарті Billboard’s Croatia Songs, а також породив хвилю тематичних відеороликів Моє-море.
Співачка описує пісню як баладу з похмурим таємничим настроєм та почуттям надії:
Рамонда — це квітка, яка росте в гірській місцевості з кам’янистим ґрунтом. Для Сербії це також є символом надії. Вона символізує день закінчення Першої світової війни, а в контексті цього дня символізує новий початок.
Рамонда — це квітка, яка росте в гірській місцевості з кам’янистим ґрунтом. Для Сербії це також є символом надії. Вона символізує день закінчення Першої світової війни, а в контексті цього дня символізує новий початок.
Вона порівнює цей символ з тим, як Сербія піднялася як фенікс з попелу після довготривалої війни в Югославії:
— Рамонда означає надію і те, що навіть коли наступили темні дні та здається, що нічого немає, якщо є надія і віра в себе, то можна знайти вихід.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений TEYA DORA (@iamteyadora)
Допис, поширений TEYA DORA (@iamteyadora)
У мене немає, немає у менеНемає миру, немає снуНіч не дозволяє приходити днюВажко тому, хто один
Неначе під водою, все тихо,Кричу, але не чуєтьсяЗа горами біле сяйвоЯ не бачу кінцяЦе шлях для поранених
А немає того, хто веде менеДо ясної зірки Даніци
Світ горить, кожен квітДе зникли квіти ліла рамонда?
[Рефрен]Ліла рамондаЛіла рамондаЛіла рамондаЛіла рамондаРамондаЛіла рамондаЛіла рамондаЛіла рамонда
І немає того, хто веде менеБо всі зірки заснулиНавіть молитви не допомагаютьДе зникли квіти ліла рамонда?
[Рефрен]Ліла рамондаЛіла рамондаЛіла рамондаЛіла рамонда
Ліла рамондаЛіла рамондаЛіла рамондаЛіла рамондаРамондаЛіла рамондаЛіла рамондаЛіла рамонда
Піднімається з попелуОдна ліла рамонда
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