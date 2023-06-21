Тля на укропе: как избавиться, если хочешь получить вкусную и экологически чистую зелень

Тля является для укропа большим вредителем. Ведь эти насекомые быстро уничтожают полезные растения. Если ты увидел(-а) на укропе липкие темные пятна и похожий на пепел налет — посадки находятся под угрозой.

Тля на укропе: как избавиться и какие средства использовать — читай в материале.

Тля на укропе: методы профилактики

Для того чтобы укроп реже поедала тля, его необходимо высаживать на открытых, солнечных участках, хорошо обдуваемых ветром.

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Сразу после того, как уведешь личинки тли, нужно удалять с огорода сорные травы и стебли растений. На чистом участке риск заражения укропа тлей не так высок. Укроп нужно постоянно осматривать, и если есть время — удалять вручную.

Тля на укропе: как избавиться — народные методы

Раствор натертого хозяйственного мыла. Для этого возьми 200 г мыла на 200 л воды. В него также можно домешать золу или луковую шелуху. Раствором нужно опрыскивать листья и стебли. Чесночная настойка. Для приготовления возьми 200 г измельченного чеснока и залей 1 л теплой воды, настаивай пять дней. Для опрыскивания разведи в воде 100 г чеснока на 5 л воды. Настой из луковой шелухи. Нужно взять 200 г шелухи и залить ее 10 л теплой воды. Настаивай все это 12-15 часов, процеди. Цитрусовые. Возьми луковую шелуху и цитрусовую цедру и залей ее кипятком. Настаивай три дня. Процеди, храни в темном месте, перед применением разбавлять водой. Томатная ботва. Измельченную сухую ботву залей 10 л воды, прокипяти 30 минут. Перед опрыскиванием разводи в воде в пропорции 1:5 и добавляй мыло (40 г / 10 л). Ботва картофеля. Возьми 1,5 кг свежей либо 0,8 кг сухой ботвы и залей 10 л воды. Настаивай 3-4 суток, процеди. Можно добавить хозяйственное мыло (30-40 г). Табачная пыль. Залей ее водой в пропорции 1:10, настаивай несколько суток, разбавь водой в пропорции 1:3 и добавь мыло (40 г / 10 л). Уксус, горчица и сода. Из уксуса нужно приготовить эссенцию для опрыскивания (1 ст. л. на 10 л воды). Горчицу рассыпают на муравейники и используют для приготовления раствора (100 г на 10 л воды). Пищевую соду растворяют в воде (75 г на 10 л) и применяют для окропления кустов.

Тля на укропе: химические вещества

Для обработки профессиональными средствами можно брать такие препараты:

Фитоферм. Нужно взять 1 ампулу и растворить ее в 1 л воды, после чего опрыскать укроп полученным составом.

Нужно взять 1 ампулу и растворить ее в 1 л воды, после чего опрыскать укроп полученным составом. Препарат С-30 . Просто возьми 10 л воды и разведи 300-400 мл средства.

. Просто возьми 10 л воды и разведи 300-400 мл средства. Карбофос. Возьми 1 ст. л. и раствори в 10 л воды. Обрабатывай полученной смесью все нижние листья укропа.

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