Тля на укропе: как избавиться, если хочешь получить вкусную и экологически чистую зелень

Тля является для укропа большим вредителем. Ведь эти насекомые быстро уничтожают полезные растения. Если ты увидел(-а) на укропе липкие темные пятна и похожий на пепел налет — посадки находятся под угрозой.
Тля на укропе: как избавиться и какие средства использовать — читай в материале.
Для того чтобы укроп реже поедала тля, его необходимо высаживать на открытых, солнечных участках, хорошо обдуваемых ветром.
Посевы должны быть не густыми, ведь ослабленные, тонкие растения, сражаются постоянно за свет и тепло.
Посевы должны быть не густыми, ведь ослабленные, тонкие растения, сражаются постоянно за свет и тепло.
Сразу после того, как уведешь личинки тли, нужно удалять с огорода сорные травы и стебли растений. На чистом участке риск заражения укропа тлей не так высок. Укроп нужно постоянно осматривать, и если есть время — удалять вручную.
Для обработки профессиональными средствами можно брать такие препараты:
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