Попелиця на кропі: як позбутися, якщо хочеш отримати смачну та екологічно чисту зелень

Попелиця для кропу вважається великим шкідником. Адже ці комахи швидко знищують корисні рослини. Якщо ти побачив(-ла) на кропі липкі темні плями й схожий на попіл наліт — посадки знаходяться під загрозою.
Попелиця на кропі: як позбутися і які засоби використовувати — читай у матеріалі.
Для того щоб кріп рідше поїдала попелиця, його необхідно висаджувати на відкритих, сонячних ділянках, які добре обдуваються вітром.
Посіви мають бути не густими, адже ослаблені, тонкі рослини, борються постійно за світло та тепло.
Посіви мають бути не густими, адже ослаблені, тонкі рослини, борються постійно за світло та тепло.
Відразу після того, як побачиш личинки попелиці, потрібно видаляти з городу бур’яни й стебла рослин. На чистій ділянці ризик зараження кропу попелицею не такий високий. Кріп потрібно постійно оглядати, і якщо є час — видаляти вручну.
Для обробки професійними засобами можна брати такі препарати:
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