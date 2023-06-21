Попелиця на кропі: як позбутися, якщо хочеш отримати смачну та екологічно чисту зелень

Попелиця для кропу вважається великим шкідником. Адже ці комахи швидко знищують корисні рослини. Якщо ти побачив(-ла) на кропі липкі темні плями й схожий на попіл наліт — посадки знаходяться під загрозою.

Попелиця на кропі: як позбутися і які засоби використовувати — читай у матеріалі.

Попелиця на кропі: методи профілактики

Для того щоб кріп рідше поїдала попелиця, його необхідно висаджувати на відкритих, сонячних ділянках, які добре обдуваються вітром.

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Посіви мають бути не густими, адже ослаблені, тонкі рослини, борються постійно за світло та тепло.

Відразу після того, як побачиш личинки попелиці, потрібно видаляти з городу бур’яни й стебла рослин. На чистій ділянці ризик зараження кропу попелицею не такий високий. Кріп потрібно постійно оглядати, і якщо є час — видаляти вручну.

Попелиця на кропі: як позбутися — народні методи

Розчин натертого господарського мила. Для приготування візьми 200 г мила на 200 л води. У нього також можна домішати золу або лушпиння цибулі. Розчином потрібно обприскувати листя та стебла. Часникова настоянка. Для приготування візьми 200 г подрібненого часнику та залий 1 л теплої води, настоюй п’ять днів. Для обприскування розведи у воді 100 г часнику на 5 л води. Настій з лушпиння цибулі. Потрібно взяти 200 г лушпиння та залити її 10 л теплої води. Настоюй усе це 12-15 годин, проціди. Цитрусові. Візьми лушпиння цибулі й цитрусову цедру і залий її окропом. Настоюй три дні. Проціди, зберігай в темному місці, перед застосуванням розбавляй водою. Томатне бадилля. Подрібнене сухе бадилля залий 10 л води, прокип’яти 30 хвилин. Перед обприскуванням розводь у воді в пропорції 1:5 і додай мило (40 г/10 л). Бадилля картоплі. Візьми 1,5 кг свіжого або 0,8 кг сухого бадилля і залий 10 л води. Настоюй три-чотири дні, проціди. Можна додати господарське мило (30-40 г). Тютюновий пил. Залий його водою в пропорції 1:10, настоюй кілька діб, розбав водою в пропорції 1:3 і додай мило (40 г/10 л). Оцет, гірчиця та сода. З оцту потрібно приготувати есенцію для обприскування (1 ст. л. на 10 л води). Гірчицю розсипають на мурашники та використовують для приготування розчину (100 г на 10 л води). Харчову соду розчиняють у воді (75 г на 10 л) та застосовують для окроплення кущів.

Попелиця на кропі: хімічні речовини

Для обробки професійними засобами можна брати такі препарати:

Фітоферм. Потрібно взяти 1 ампулу і розчинити в 1 л води, після чого обприскати кріп отриманим складом. Препарат С-30. Просто візьми 10 л води та розведи 300-400 мл засобу. Карбофос. Візьми 1 ст. л. та розчини в 10 л води. Обробляй отриманою сумішшю все нижнє листя кропу.

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