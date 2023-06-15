Попелиця на буряках: що робити і як боротися — найкращі методи

Попелиця — невеликий шкідник, який може принести дуже велику шкоду врожаю, оселившись на буряках. Адже попелиця дуже швидко розмножується, а велика колонія здатна знищити якщо не всі, то майже всі рослини на грядці. Попелиця на буряках: що робити і як боротися — читай у матеріалі.
Попелиця може довгий час харчуватися соком буряків. Вона п’є його не лише з листя, а й стебел. Тому рослина швидко слабшає та повільно розвивається.
Якщо не боротися з попелицею, буряк може дати поганий врожай. Також попелиця є переносником вірусної інфекції. Коренеплоди рослини можуть деформуватися та змінити форму.
Одним із найпопулярніших методів боротьби з попелицею на буряках є збір вручну. Його використовують тоді, коли попелиці на рослинах не дуже багато. Комах необхідно збирати в рукавичках та утилізувати. Яйця відразу треба видалити, щоб не з’явилася нова попелиця.
Перед вживанням буряк, який піддавався обробці, достатньо помити під проточною водою та очистити шкірку.
Якщо ти не хочеш боротися з попелицею за допомогою народних засобів, можна використовувати такі препарати:
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