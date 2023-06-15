Попелиця на буряках: що робити і як боротися — найкращі методи

Попелиця — невеликий шкідник, який може принести дуже велику шкоду врожаю, оселившись на буряках. Адже попелиця дуже швидко розмножується, а велика колонія здатна знищити якщо не всі, то майже всі рослини на грядці. Попелиця на буряках: що робити і як боротися — читай у матеріалі.

Вплив попелиці на буряки

Попелиця може довгий час харчуватися соком буряків. Вона п’є його не лише з листя, а й стебел. Тому рослина швидко слабшає та повільно розвивається.

Якщо не боротися з попелицею, буряк може дати поганий врожай. Також попелиця є переносником вірусної інфекції. Коренеплоди рослини можуть деформуватися та змінити форму.

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Одним із найпопулярніших методів боротьби з попелицею на буряках є збір вручну. Його використовують тоді, коли попелиці на рослинах не дуже багато. Комах необхідно збирати в рукавичках та утилізувати. Яйця відразу треба видалити, щоб не з’явилася нова попелиця.

Як боротися з попелицями на буряках: народні засоби

Господарське мило. В 1 л води розведи 200 г господарського мила, попередньо натертого на великій тертці, додай 9 л води. Сода. Змішай харчову соду, сіль, мильну основу. Спирт. У відрі води розведи 50 мл нашатирного спирту, додай 10 л води, 200 мл столового оцту, 100 г господарського мила. Чистотіл. Подрібни чистотіл, залий холодною водою, залиш настоюватися добу, постав на плиту, кип’ятити годину, додай мильну основу. Хрін. Пропусти через м’ясорубку 200 г хрону, постав у закритий посуд на 3 доби, процідити, додай мило. Спеції. Змішай спеції, наприклад, корицю, коріандр, гірчицю, перець, залий 10 л води, додай мило. Зола. У воді розчини 200 г деревної золи, 100 г мила, ретельно розмішай. Замість золи використовують ще тютюновий порошок, махорку, інгредієнти у сухому вигляді розсипають між рядами на буряковій грядці. Цибуля. Залий цибулиння водою, прокип’яти 20 хвилин, постав на добу, проціди, додай господарське мило.

Перед вживанням буряк, який піддавався обробці, достатньо помити під проточною водою та очистити шкірку.

Попелиця на буряках: що робити й чим обробити: хімія

Якщо ти не хочеш боротися з попелицею за допомогою народних засобів, можна використовувати такі препарати:

Іскра;

Актелік;

Каліпс;

Маршал;

Командор.

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