Тля на свекле: что делать и как бороться: лучшие методы

Тля — небольшой вредитель, который может принести очень большой урон урожаю, поселившись на свекле. Ведь тля очень быстро размножается, а большая колония способна уничтожить если не все, то почти все растения на грядке. Тля на свекле: что делать и как бороться — читай в материале.

Как тля влияет на свеклу

Тля может долгое время питаться соком свеклы. Она пьет его не только из листьев, но и стеблей. Поэтому растение быстро слабеет и медленно развивается. И если не бороться с тлей, свекла может дать плохой урожай.

Также тля является переносчиком вирусных инфекции. Корнеплоды растения могут деформироваться и поменять форму.

Сейчас также смотрят

Тля на свекле: что делать — самый очевидный метод

Одним из самых популярных методов борьбы с тлей на свекле является сбор вручную. Его используют тогда, когда тли на растениях не очень много. Насекомых необходимо собирать в перчатках и утилизировать. Яйца сразу же нужно удалить, чтобы не появилась новая тля.

Как бороться с тлей на свекле: народные средства

Хозяйственное мыло. В 1 л воды разведи 200 г хозяйственного мыла, натертого предварительно на крупной терке, добавь 9 л воды. Сода. Смешай пищевую соду, соль, мыльную основу. Спирт. В ведре воды разведи 50 мл нашатырного спирта, добавь 10 л воды, 200 мл столового уксуса, 100 г хозяйственного мыла. Чистотел. Измельчи чистотел, залей холодной водой, оставь настаиваться на сутки, поставь на плиту, кипяти час, добавь мыльную основу. Хрен. Пропусти через мясорубку 200 г хрена, поставь в закрытую посуду на 3 суток, процеди, добавь мыло. Специи. Смешай специи, например, корицу, кориандр, горчицу, перец, залей 10 л воды, добавь мыло. Зола. В воде раствори 200 г древесной золы, 100 г мыла, тщательно размешай. Вместо золы используют еще табачный порошок, махорку, ингредиенты в сухом виде рассыпают между рядами на свекольной грядке. Лук. Залей луковую шелуху водой, прокипяти 20 минут, поставь на сутки, процеди, добавь хозяйственное мыло. е

Перед употреблением свеклы в пищу достаточно после обработки помыть овощ под проточной водой, очистить кожуру.

Тля на свекле: что делать и чем обработать: химия

Если ты не хочешь бороться с тлей с помощью народных средств, можно использовать такие препараты:

Искра;

Актеллик;

Калипсо;

Маршалл;

Командор.

Ранее мы рассказывали, как и когда пересаживать пионы.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!