Тля на свекле: что делать и как бороться: лучшие методы

Тля — небольшой вредитель, который может принести очень большой урон урожаю, поселившись на свекле. Ведь тля очень быстро размножается, а большая колония способна уничтожить если не все, то почти все растения на грядке. Тля на свекле: что делать и как бороться — читай в материале.
Тля может долгое время питаться соком свеклы. Она пьет его не только из листьев, но и стеблей. Поэтому растение быстро слабеет и медленно развивается. И если не бороться с тлей, свекла может дать плохой урожай.
Также тля является переносчиком вирусных инфекции. Корнеплоды растения могут деформироваться и поменять форму.
Одним из самых популярных методов борьбы с тлей на свекле является сбор вручную. Его используют тогда, когда тли на растениях не очень много. Насекомых необходимо собирать в перчатках и утилизировать. Яйца сразу же нужно удалить, чтобы не появилась новая тля.
Перед употреблением свеклы в пищу достаточно после обработки помыть овощ под проточной водой, очистить кожуру.
Если ты не хочешь бороться с тлей с помощью народных средств, можно использовать такие препараты:
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