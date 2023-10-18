Свет — в каждом: ТРЦ Gulliver приглашает на празднование своего 10-летия

21 октября торгово-развлекательный центр Gulliver приглашает всех на празднование Дня рождения. Комплексу исполняется десять лет. В программе: большой звездный концерт, розыгрыш ценных подарков и международный медиа-арт UArt Media Fest.

В рамках мероприятия запланирован сбор средств на восстановление школ, который будет перечислен через фандрейзинговую платформу UNITED24. Гости смогут сделать донаты, а также поучаствовать в звездном аукционе, который проведет Вася Байдак, 21 октября, или приобрести лимитированный мерч.

Наш комплекс всегда был и остается центром жизни города, его жителей и гостей. Каждое наше мероприятие, презентация, активность — это отображение актуальных событий, происходящих в столице.

И это празднование Дня рождения для нас особенное. Мы готовим фантастическое визуальное шоу, которым покажем, что, несмотря на сложные обстоятельства, продолжаем создавать культуру, привносить инновации и нести правильные смыслы, привлекая к этому каждого украинца, — рассказывает директор по маркетингу ТРЦ Gulliver Екатерина Жураковская.

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Программа празднования начнется со звездного концерта в 12.00. Концепция концерта: десять артистов, которые были с ТРЦ Gulliver эти десять лет. В лайн-апе: Khayat, Юля Юрина, Lida Lee, Анна Тринчер, Jerry Heil, а хедлайнером вечера станет MONATIK. Ведущие мероприятия — Святослав Галюк и Мила Еремеева.

В особых форматах появятся звездные гости и друзья Gulliver — Оля Полякова, которая представит свой новый проект, и Макс Барских со специальным сюрпризом.

Важной частью дня станет благотворительный аукцион, который проведет Вася Байдак. Все средства будут перечислены через фандрейзинговую платформу UNITED24 на направление Образование и наука. Среди эмоциональных лотов: картина, написанная Соней Морозюк, специальный подарок от MONATIK, панама Kalush Orchestra, подписанная всеми участниками группы, чайная церемония с Анной Тринчер, специальный лот от UNITED24 — мяч, подписанный Елиной Светлоной в любви на фасадных экранах ТРЦ.

Кроме того, гостей мероприятия ждет розыгрыш ценных подарков, среди которых десять смартфонов iPhone 14 и ювелирные украшения от бренда TOUS.

Финальной частью праздника станет международный медиа-арт UArt Media Fest. Старт фестиваля запланирован на 18.30. Онлайн-трансляция концерта и фестиваля по ссылке.

Произведения талантливых моушн-дизайнеров покажут на крупнейших фасадных экранах Европы, объединяющих в одно грандиозное медиа-шоу. Победители, которых определят именитые представители индустрии, получат гранты на дальнейшее развитие своих проектов. Организационным и исполнительным партнером UArt Media Fest стала международная компания MEET FUTURE, эксперт и трендсеттер в инновационных технологиях и мероприятиях.

В рамках мероприятия в ТРЦ соединится традиционное искусство и digital-инсталляция будущего. Так, развлекать гостей робот-диджей YuMI, который будет играть любимые треки на пятом этаже ТРЦ. На этажах будут размещены интерактивные зоны, в которых каждый может приобщиться и создать свой уникальный арт с помощью искусственного интеллекта или видеотехнологий.

Информационные партнеры мероприятия: Музвар, Viva, Фокус, Ты Киев и ТРК Киев.

Важно! Для безопасности посетителей на территории комплекса предусмотрено укрытие, находящееся на паркинге Р-1 ТРЦ.

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