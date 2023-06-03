Впечатления — просто рядом! Места для отдыха недалеко от Киева

Современный мир требует от человека чрезвычайных результатов. Однако для того чтобы их достичь, иногда стоит взять перерыв и немного отдохнуть. Особенно это важно для жителей таких мегаполисов как Киев.

Поэтому издание The Village Украина поделилось своим списком интересных мест, где можно на выходных отдохнуть недалеко от столицы.

Село Вытачов

Населенный пункт является одним из старейших поселений Украины, который вспоминается в летописях еще с десятого века. Находится оно всего в 20 км от Обухова.

В селе можно как просто любоваться необычными видами и красотой природы, так и стать гостем крафтовой пекарни или деревянной часовни, которая якобы является копией проекта Тараса Шевченко.

Лютеж

Лютеж — село в Киевской области, которое может очаровать своих гостей красотой своих ландшафтов. Ведь живописный берег Киевского моря, скалы и сосновый лес просто не могут не похитить сердца новых посетителей.

Набережная Киевского моря

Хочешь выйти прямо на прогулку или прокатиться на велосипеде, или роликах? Тогда ты знаешь, куда стоит посетить, поскольку набережная возле ГЭС подходит для разных видов отдыха.

Добропарк в Мотыжине

На один день или на несколько — выбирать только тебе. Ведь в этом месте ты можешь либо пожить в глемпинге и на большее время растянуть удовольствие от отдыха, либо устроить себе программу быстрого восстановления сил и просто насладиться видами больших полей тюльпанов, лаванды и других растений.

Бобслейный трек в Вышгородском районе

Не торопись собирать вещи, чтобы заниматься бобслеем, поскольку это место давно заброшено. Однако оно все же стоит для того, чтобы увидеть его своими глазами.

Деревянная трасса для санного спорта на фоне зеленых лесов теперь выглядит как хребет странной животного, давно исчезнувшего с лица земли.

Соломахино ранчо

Сходить на экскурсию, сделать пикник в беседке или прокатиться верхом? Это место предлагает большой выбор развлечений. Если ты уже собираешь вещи, то не забудут позвонить по телефонам 097 647 03 62 или 098 283 80 38 и предварительно записаться для визита.

Исландские виды возле Василькова

Как украинские пейзажи, так и исландские ландшафты сложно сравнивать, но все же у них схожие черты. Поэтому если ты пока не можешь себе позволить дальнюю поездку, то всегда можешь приехать в Васильков, чтобы увидеть своими глазами живописную находку путешественников.

Но если ты стремишься все же к более длительному отдыху, то Карпаты — это прекрасное место для маленького отпуска. Читай, куда поехать в горы летом и что посмотреть.

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