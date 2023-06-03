Враження — просто поруч! Місця для відпочинку неподалік Києва

Сучасний світ вимагає від людини надзвичайних результатів. Однак для того, щоб їх досягнути, іноді варто взяти перерву та трохи відпочити. Особливо це важливо для жителів мегаполісів, таких як Київ.

Тому видання The Village Україна поділилося своїм списком цікавих місць, де можна на вихідних відпочити неподалік столиці.

Село Витачів

Населений пункт є один з найстаріших поселень України, яке згадують літописи ще з десятого століття. Знаходиться воно всього за 20 км від Обухова.

У селі можна як просто милуватись надзвичайними краєвидами та красою природи, так і стати гостем крафтової пекарні чи дерев’яної каплички, яка нібито є копією проекту Тараса Шевченка.

Лютіж

Лютіж — це теж село у Київській області, яке може зачарувати своїх гостей красою своїх ландшафтів. Адже мальовничий берег Київського моря, скелі та сосновий ліс просто не можуть не викрасти серденька нових відвідувачів.

Набережна Київського моря

Хочеш вийти просто на прогулянку чи покататись на велосипеді, або роликах? Тоді ти знаєш, куди варто завітати, оскільки набережна біля ГЕС підходить для різних видів відпочинку.

Добропарк у Мотижині

На один день чи на кілька — обирати лише тобі. Адже у цьому місці ти можеш або пожити у глемпінгу та на більший час розтягнути задоволення від відпочинку, або ж влаштувати собі програму швидкого відновлення сил та просто насолодитись видами великих полів тюльпанів, лаванди та інших рослин.

Бобслейний трек у Вишгородському районі

Не поспішай збирати речі, щоб займатись бобслеєм, оскільки це місце давно покинуте. Однак воно все ж таки варте для того, щоб побачити його на власні очі.

Дерев’яна траса для санного спорту на фоні зелених лісів тепер виглядає як хребет дивної тварини, яка давно зникла з лиця землі.

Соломахине ранчо

Сходити на екскурсію, зробити пікнік в альтанці чи покататись верхи? Це місце пропонує чималий вибір розваг. Тож якщо ти вже збираєш речі, то не забудь подзвонити за телефонами 097 647 03 62 чи 098 283 80 38 та попередньо записатись для візиту.

Ісландські краєвиди Біля Василькова

Як українські краєвиди, так і ісландські ландшафти складно порівнювати, але все ж таки вони мають схожі риси. Тому якщо ти поки не можеш собі дозволити далеку поїздку, то завжди можеш приїхати у Васильків, щоб побачити на власні очі живописну знахідку мандрівників.

Та якщо ти прагнеш все ж таки більш довготривалого відпочинку, то Карпати — це чудове місце для маленької відпустки. Читай, куди поїхати в гори влітку та що подивитись.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!