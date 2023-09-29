Фото войны, спектакли и концерты: куда пойти в Киеве в октябре 2023 года. Культурный дайджест от Вікон

Осень — пора для прогулок по тихим паркам в теплой одежде и с термосом напитка в руках. Этот месяц обещает быть прохладным, так что стоит планировать выходные заранее: а вдруг один хороший день будет для интересного опыта?
Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства за месяц.
Сегодня расскажем тебе о событиях Киева в октябре 2023 года. Куда пойти в Киеве в октябре и что стоит увидеть — рассказываем дальше.
Октябрь станет месяцем новых впечатлений и опыта: в этом месяце можно попытаться сделать что-то своими руками, развлечься на культурных мероприятиях и увидеть рефлексию художников на войну в Украине.
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Также в Киеве пройдут два концерта Культурного десанта. Об этом рассказал Коля Серга — читай в нашем другом материале.
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