Фото войны, спектакли и концерты: куда пойти в Киеве в октябре 2023 года. Культурный дайджест от Вікон

Осень — пора для прогулок по тихим паркам в теплой одежде и с термосом напитка в руках. Этот месяц обещает быть прохладным, так что стоит планировать выходные заранее: а вдруг один хороший день будет для интересного опыта?

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства за месяц.

Сегодня расскажем тебе о событиях Киева в октябре 2023 года. Куда пойти в Киеве в октябре и что стоит увидеть — рассказываем дальше.

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События Киева в октябре

Октябрь станет месяцем новых впечатлений и опыта: в этом месяце можно попытаться сделать что-то своими руками, развлечься на культурных мероприятиях и увидеть рефлексию художников на войну в Украине.

Театральные представления в Киеве: октябрь 2023

Пьеса 1984 — Киевский драматический театр на Подоле, 24 октября в 18:00. Цена: от 250 до 700 грн.

— Киевский драматический театр на Подоле, 24 октября в 18:00. Цена: от 250 до 700 грн. Сильные слабые женщины — Центральный дом офицеров, ул. Михаила Грушевского, 30/1, 14 октября в 18.00. Цена: от 300 до 790 грн.

— Центральный дом офицеров, ул. Михаила Грушевского, 30/1, 14 октября в 18.00. Цена: от 300 до 790 грн. Пьеса LADIES’ NIGHT — Киевский национальный академический театр оперетты, ул. Васильковская, 53/3, 2 октября в 18:00. Цена: от 260 до 750 грн.

— Киевский национальный академический театр оперетты, ул. Васильковская, 53/3, 2 октября в 18:00. Цена: от 260 до 750 грн. Спектакль Империя ангелов — Дом архитектора, ул. Бориса Гринченко, 7, 20 октября, в 19:00. Цена: от 260 до 560 грн.

— Дом архитектора, ул. Бориса Гринченко, 7, 20 октября, в 19:00. Цена: от 260 до 560 грн. Спектакль Черный квадрат. Счастье всегда рядом – ATLAS, ул. Сечевых Стрельцов 37-41, 10 октября в 18:30. Цена: от 500 до 550 грн.

– ATLAS, ул. Сечевых Стрельцов 37-41, 10 октября в 18:30. Цена: от 500 до 550 грн. Балет Дискриминация. Совет Поклитару — МЦКМ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1, 21 октября в 18:00. Цена: от 390 до 1250 грн.

— МЦКМ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни, 1, 21 октября в 18:00. Цена: от 390 до 1250 грн. Балет Б олеро. Дождь. Совет Поклитару — Киевская опера (Театр оперы и балета для детей и юношества), ул. Межигорская, 2, 8 октября в 18.00. Цена: от 250 до 600 грн.

— Киевская опера (Театр оперы и балета для детей и юношества), ул. Межигорская, 2, 8 октября в 18.00. Цена: от 250 до 600 грн. Балет Двое на качелях. А солнце восходит ежедневно — Киевский культурный кластер Краков, ул. Русановская Набережная, 12/2, 13 октября в 18:00. Цена: от 200 до 500 грн.

— Киевский культурный кластер Краков, ул. Русановская Набережная, 12/2, 13 октября в 18:00. Цена: от 200 до 500 грн. Спектакль Тигроловы — Киевский национальный академический театр оперетты, ул. Васильковская, 53/3, 14 и 15 октября в 18:00. Цена: от 100 до 500 грн.

— Киевский национальный академический театр оперетты, ул. Васильковская, 53/3, 14 и 15 октября в 18:00. Цена: от 100 до 500 грн. О чем мечтают женщины — Центральный дом офицеров, ул. Михаила Грушевского, 30/1, 28 октября в 18.00. Цена: от 300 до 790 грн.

— Центральный дом офицеров, ул. Михаила Грушевского, 30/1, 28 октября в 18.00. Цена: от 300 до 790 грн. Муж моей жены — Дом Кино, ул. Саксаганского, 6, 13 октября, в 18:00. Цена: от 390 до 890 грн.

Для взрослых и детей

Harry Potter: Музыка из фильмов в исполнении Симфонического Оркестра — МЦКМ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни 1, 8 октября в 19:00. Цена: от 390 до 750 грн. Дети до пяти лет — бесплатно.

Концерты в Киеве в октябре

Первый сольный концерт PARFENIUK (Провела екскурсію, Відриваючись, Долоні) — ATLAS, ул. Сечевых Стрельцов 37-41, 22 октября в 19:00. Цена: от 550 до 1400 грн.

(Провела екскурсію, Відриваючись, Долоні) — ATLAS, ул. Сечевых Стрельцов 37-41, 22 октября в 19:00. Цена: от 550 до 1400 грн. Концерт Latexfauna — Stereo Plaza, п-т Лобановского, 119, 13 октября в 19:00. Цена: от 490 до 1450 грн.

— Stereo Plaza, п-т Лобановского, 119, 13 октября в 19:00. Цена: от 490 до 1450 грн. Концерт Танцюй зі мною, Україно от танцовщика Евгения Кота — МЦКМ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни 1, 24 октября в 19:00. Цена: от 390 до 1450 грн.

от танцовщика Евгения Кота — МЦКМ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни 1, 24 октября в 19:00. Цена: от 390 до 1450 грн. Концерт Діти інженерів — Bel etage, ул. Шота Руставели, 16А, 14 октября в 18.30. Цена: от 660 до 1300 грн.

— Bel etage, ул. Шота Руставели, 16А, 14 октября в 18.30. Цена: от 660 до 1300 грн. Концерт Kalush Orchestra — ATLAS, ул. Сечевых Стрельцов 37-41, 1 октября в 19:00. Цена: от 800 до 1800 грн.

— ATLAS, ул. Сечевых Стрельцов 37-41, 1 октября в 19:00. Цена: от 800 до 1800 грн. Концерт Zwyntar — ATLAS, ул. Сечевых Стрельцов 37-41, 29 октября в 18:30. Цена: 500 до 1200 грн.

— ATLAS, ул. Сечевых Стрельцов 37-41, 29 октября в 18:30. Цена: 500 до 1200 грн. Концерт KARNA — Bel etage, ул. Шота Руставели, 16А, 28 октября в 19:00. Цена: от 640 до 1590 грн.

— Bel etage, ул. Шота Руставели, 16А, 28 октября в 19:00. Цена: от 640 до 1590 грн. Концерт Мотор’ролла — Docker Pub, ул. Богатырская, 25, 6 октября в 19.00. Цена: от 175 до 250 грн.

— Docker Pub, ул. Богатырская, 25, 6 октября в 19.00. Цена: от 175 до 250 грн. Концерт THE UNSLEEPING — UYAVA, пр. Глушкова, 1, 6 октября в 18:30. Цена: 400 грн.

— UYAVA, пр. Глушкова, 1, 6 октября в 18:30. Цена: 400 грн. Джаз на крыше ЦУМ: Фрэнк Синатра — Крыша ЦУМ, ул. Крещатик 38, 1 октября, в 19:00. Цена: от 350 до 550 грн.

— Крыша ЦУМ, ул. Крещатик 38, 1 октября, в 19:00. Цена: от 350 до 550 грн. Концерт Оли Поляковой Все буде добре — Дворец Украина, ул. Васильковская, 103, 26 октября в 18:00. Цена: от 800 до 4800 грн.

Концерт O.TORVALD. — Bel etage, ул. Шота Руставели, 16А, 4 октября в 19.00. Цена: от 599 до 1799 грн.

Стендапы в Киеве

Єдиний квартал — МЦКМ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни 1, 2 октября в 18:00. Цена: 490 до 2790 грн.

— МЦКМ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни 1, 2 октября в 18:00. Цена: 490 до 2790 грн. Підпільний стендап. Антон Тимошенко На межі — Дворец Украина, ул. Васильковская, 103, 14 октября в 19:00. Цена: от 400 до 2500 грн.

Выставки в Киеве в октябре 2023

Выставка Назустріч свободі — майдан Независимости, 18/2 (Дом профсоюзов, 1-й этаж), с 1 по 31 октября, с 14:00 до 18:00. Цена: вход свободный.

— майдан Независимости, 18/2 (Дом профсоюзов, 1-й этаж), с 1 по 31 октября, с 14:00 до 18:00. Цена: вход свободный. Выставка Азовсталь. Нові сенси — улица Владимирская, 2, с 1 по 31 октября, с 10:00 до 18:00. Цена: от 50 до 90 грн.

Другие интересные события Киева в октябре 2023

Выступление Леся Подервьянского — МЦКМ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни 1, 6 октября в 18:00. Цена: от 450 до 750 грн.

— МЦКМ (Октябрьский дворец), Аллея Героев Небесной Сотни 1, 6 октября в 18:00. Цена: от 450 до 750 грн. Музыкальный фестиваль Dark Stage Festival Vol.5 — Bel etage, ул. Шота Руставели, 16А, 7 октября в 16.00. Цена: от 450 до 1200 грн.

— Bel etage, ул. Шота Руставели, 16А, 7 октября в 16.00. Цена: от 450 до 1200 грн. Благотворительный фестиваль Gothica Fest 2023: Красное и Черное — клуб Теплый Ламповый, 14 и 15 октября. Цена: за оба дня — 500 грн, за один — 300 грн. Купить билеты можно у организатора.

Также в Киеве пройдут два концерта Культурного десанта. Об этом рассказал Коля Серга — читай в нашем другом материале.

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