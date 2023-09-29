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Фото войны, спектакли и концерты: куда пойти в Киеве в октябре 2023 года. Культурный дайджест от Вікон

Виктория Мельник, редактор сайта 29 сентября 2023, 15:00
Куда пойти в Киеве
Фото: Pexels

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