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Синхронизация тыла и фронта. В Киеве пройдут два благотворительных концерта Культурного десанта

Анастасия Грубрина, редактор сайта 29 сентября 2023, 14:00

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Культурний десант — у Києві відбудуться два благодійних концерти

Синхронизация тыла и фронта. В Киеве пройдут два благотворительных концерта Культурного десанта
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