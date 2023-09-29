Синхронизация тыла и фронта. В Киеве пройдут два благотворительных концерта Культурного десанта

В эти выходные, 30 сентября и 1 октября, в Киеве пройдут благотворительные концерты Культурного десанта. Это объединение артистов, которые регулярно выступают перед нашими защитниками и защитницами на фронте.

Военнослужащий и музыкант Коля Серга подробнее рассказал Яне Брензей о первых концертах в тылу и почему артисты решили их дать.

Культурный десант — в Киеве пройдут два благотворительных концерта

Коля Серга говорит, артисты разделились на участки фронта, где играют концерты для военных. Каждый день проводят 3-4 концерта для защитников. Решили проэкспериментировать с аналогичными концертами в тылу и собрать деньги на нужды военных.

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Есть важный момент — гражданско-военное сотрудничество. Понимание в гражданском обществе как мыслит фронт, так и наоборот. Сейчас много разногласий, потому что иногда мы говорим на разных языках, — объясняет певец и военный.

Мужчина говорит, что культура способна наладить коммуникацию между фронтом и тылом. И есть потребность интегрировать военную культуру, ведь чаще всего все создают гражданские для гражданских, в том числе материалы о войне. В культурном десанте 80% участников в строю.

Когда они поют о чем-то, они знают, о чем рассказывают. Это важно интегрировать в общество. Мы находим талантливых военных-артистов, — делится Коля Серга.

Концерты, которые пройдут в Киеве, это попытка показать гражданским ценностям военных, интегрировать эти мнения. В зависимости от этого будут разрабатывать форматы, в которых нуждаются люди сейчас.

Культурный десант стремится синхронизировать тыл и фронт. На мероприятие приглашены работники ГСЧС, пограничники, военные на реабилитации, сотрудники полиции, железнодорожники. Это и выражение благодарности, и сочетание обществ в одно.

Артист говорит, у военных очень разные настроения. Нельзя выделить какое-нибудь одно. У кого-то подъем после занятия новых позиций, у кого-то потери и угнетение. Культурный десант внедряет психологов в каждую свою группу.

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Фото: Facebook/Культурный десант

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