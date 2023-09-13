Отказ от всего российского! Как сейчас чувствует себя кинематограф в Украине

Отказ от русского языка, русских актеров и всего русского контента, который до полномасштабного вторжения жители Украины могли видеть как в кинотеатрах, так и на телеэкранах. В День украинского кино в Киеве собрались художники и представители украинских телеканалов.

Тогда же произошел закрытый показ кинофильма Степное режиссера Марины Вроды. Украинская кинолента, снятая до полномасштабного вторжения, получила награду за лучшую режиссерскую работу на международном кинофестивале в Швейцарии.

Кроме просмотра ленты Степное, которая выйдет на широкие экраны только в следующем году, зрители приняли участие в дискуссии о том, как украинский кинематограф развивается во время войны.

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Исполнительный директор ICTV Анастасия Штейнгауз отмечает, что украинское телепространство с начала полномасштабного вторжения кардинально изменилось. Главное сейчас — поддержка украинских творцов и продвижение украинского кино.

С 24 февраля украинское телевидение отказалось от фильмов и сериалов российского производства, российской озвучки и актеров из страны-агрессора.

За последние полтора года украинское кино ощутимо снизило темпы производства.

За художественные фильмы режиссеры пока не берутся, потому что это дорого и не ко времени. Что касается документалистики, которую в большинстве случаев снимают в Украине, то ее количество тоже мало.

— На сегодняшний день у нас есть ожидание, что будет проблема, не будет хватать нового украинского кино, если не будет вливаний от доноров, государства в эту индустрию. В следующем году, я думаю, мы уже это почувствуем, — рассказывает исполнительный директор ICTV Анастасия Штейнгауз.

Напомним, ранее мы рассказывали, что посмотреть из украинских фильмов по рекомендации актеров.

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