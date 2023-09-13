Lifestyle

Отказ от всего российского! Как сейчас чувствует себя кинематограф в Украине

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 13 сентября 2023, 21:00

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Отказ от всего российского! Как сейчас чувствует себя кинематограф в Украине
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Под Бахмутом потерял обе руки и ногу… История героя, нуждающегося в помощи украинцев

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