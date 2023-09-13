Відмова від усього російського! Як зараз почувається сфера кінематографа в Україні

Відмова від російської мови, російських акторів та усього російського контенту, який до повномасштабного вторгнення жителі України могли бачити як в кінотеатрах, так і на телеекранах. В День українського кіно у Києві зібралися кіномитці та представники українських телеканалів.

Тоді ж відбувся закритий показ кінофільму Степне режисерки Марини Вроди. Українська кінострічка, знята до повномасштабного вторгнення, отримала нагороду за найкращу режисерську роботу на міжнародному кінофестивалі у Швейцарії.

Окрім перегляду стрічки Степне, яка на широкі екрани вийде лише наступного року, глядачі взяли участь у дискусії щодо того, як український кінематограф розвивається у час війни.

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Виконавча директорка ICTV Анастасія Штейнгауз зазначає, що український телепростір з початку повномасштабного вторгнення кардинально змінився. Головне наразі — підтримка українських митців та просування українського кіно.

З 24 лютого українське телебачення відмовилося від фільмів та серіалів російського виробництва, російської озвучки та акторів з країни-агресорки.

Натомість за останні півтора року українське кіно відчутно знизило темпи виробництва.

За художні фільми режисери наразі не беруться, бо це дорого і не на часі. Щодо документалістики, яку здебільшого наразі знімають в Україні, то її кількість теж замала.

— На сьогодні у нас є очікування, що буде проблема, не вистачатиме нового українського кіно, якщо не буде вливань від донорів, держави в цю індустрію, наступного року, я думаю, ми вже це відчуємо, — розповідає виконавча директорка ICTV Анастасія Штейнгауз.

Нагадаємо, раніше ми розповідали що подивитися з українських фільмів за рекомендацією акторів.

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