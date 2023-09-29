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Синхронізація тилу та фронту. У Києві відбудуться два благодійних концерти Культурного десанту

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 29 Вересня 2023, 14:00

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Культурний десант — у Києві відбудуться два благодійних концерти

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