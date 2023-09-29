Синхронізація тилу та фронту. У Києві відбудуться два благодійних концерти Культурного десанту

Цими вихідними, 30 вересня та 1 жовтня, у Києві відбудуться благодійні концерти Культурного десанту. Це об’єднання митців, які регулярно виступають перед нашими захисниками й захисницями на фронті.

Військовослужбовець та музикант Коля Сєрга детальніше розповів Яні Брензей про перші концерти в тилу та чому митці вирішили їх дати.

Культурний десант — у Києві відбудуться два благодійних концерти

Коля Сєрга каже, митці розділилися на ділянки фронту, де грають концерти для військових. Щодня мають 3-4 концерти для захисників. Вирішили проекспериментувати з аналогічними концертами у тилу та зібрати кошти на потреби військових.

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Є важливий момент — цивільно-військове співробітництво. Розуміння в цивільному суспільстві, як мислить фронт, і навпаки. Зараз багато розбіжностей, бо іноді ми говоримо різними мовами, — пояснює співак та військовий.

Чоловік каже, культура здатна налагодити комунікацію між фронтом і тилом. І є потреба інтегрувати військову культуру, адже найчастіше усе створюють цивільні для цивільних, у тому числі матеріали про війну. У Культурному десанті 80% учасників у строю.

Коли вони співають про щось, вони знають, про що розповідають. Це важливо інтегрувати у суспільство. Ми знаходимо талановитих військових-артистів, — ділиться Коля Сєрга.

Концерти, які відбудуться в Києві, це спроба показати цивільним цінності військових, інтегрувати ці думки. У залежності від цього будуть розробляти формати, яких потребують люди зараз.

Культурний десант прагне синхронізувати тил та фронт. На захід запрошені працівники ДСНС, прикордонники, військові на реабілітації, працівники поліції, залізничники. Це і висловлення вдячності, і поєднання суспільств в одне.

Артист каже, у військових дуже різні настрої. Не можна виокремити якийсь один. У когось піднесення після зайняття нових позицій, у когось втрати та пригнічення. Культурний десант впроваджує психологів до кожної своєї групи.

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Фото: Facebook/Культурний десант

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