Щодня печуть тисячі хлібин і везуть людям на фронт. Як допомогти благодійній пекарні

Засновник пекарні Good bread for good people Владислав Малащенко розповів Яні Брензей про благодійну ініціативу. З березня 2022 року вони випікають хліб для людей на фронтових та прифронтових територіях.

Печуть по 1,5-2 тис. буханок на день. У проекті беруть участь 40 людей. Забезпечують хлібом Авдіївку, Часів Яр та Нью-Йорк на Донеччині. Зараз пекарня збирає кошти на бус.

Печуть щодня для людей на передовій

Цей проект працевлаштовує людей з ментальною інвалідністю. З початку повномасштабної війни вони безкоштовно печуть та роздають хліб людям на прифронтових територіях.

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Ми почали випікати хліб у березні 2022. Зрозуміли, що потрібно якось допомагати. Спершу було 140 буханок хліба, зараз це 1500-2000 на день. За війну передали понад 400 тис. хлібин, — каже Владислав Малащенко.

Часів Яр, Авдіївка та Нью-Йорк — гарячі точки фронту. Владислав самостійно їздить кілька разів на місяць, в деякі місця хліб везуть уже військові адміністрації. Щодня свіжу випічку передають через волонтерів, пошту.

Також передають на Оріхівський, Куп’янський напрямок. Звичайний автобус може допомогти команді більше та ефективніше доставляти безкоштовний хліб людям, які живуть на лінії вогню.

У нас є два автобуси, якими ми перевозимо хліб, борошно та гуманітарну допомогу. Але вони швидко зношуються на фронті, ламаються, — каже Владислав.

Новий автобус зможе доставляти швидше та більшу кількість хліба людям. Необхідна сума — 1 млн грн. Задонатити кошти можна за QR-кодом у відео або за цим посиланням.

Владислав каже: люди дуже цінують, що хліб везуть їм аж з Києва. А коли він доїжджає ще гарячим, сильно радіють. Їм важливо бачити та відчувати, що люди навіть здалеку їм допомагають і не забувають.

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Фото: Good Bread from Good People

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