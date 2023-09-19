Lifestyle

Незламні тренування! У Краматорську, за 30 кілометрів від фронту, проводять заняття з йоги

Анна Боль, журналістка Факти ICTV 19 Вересня 2023, 13:00
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