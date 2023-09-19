Незламні тренування! У Краматорську, за 30 кілометрів від фронту, проводять заняття з йоги

Прифронтовий Краматорськ перебуває під обстрілами практично щодня. Та українці вкотре демонструють незламність духу. Для відновлення емоційного стану в місті навіть відновили заняття йогою. Де їх проводять і чи користується така психопрактика попитом — розповідаємо далі.

Тричі на тиждень підвал одного з житлових будинків Краматорська наповнюється атмосфера спокою. Тут грає заспокійлива музика і проводять заняття з йоги. Люди вчаться правильно дихати та рухатися, щоб налаштувати своє тіло і розум на позитив. Це допомагає хоч на деякий час забути про жорсткі бої, що точаться всього за 30 кілометрів від міста проти російського агресора.

— У нас мир у серці, мир у душі. Ми намагаємося розповсюджувати це почуття серед наших близьких та оточення. Допомагаємо багатьом людям, своїм станом духу, — говорить тренер з йоги Сергій.

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До початку повномасштабного вторгнення Сергій навчав йоги у своїй студії щодня. Проте через війну йому довелося перевести заняття в онлайн формат. Згодом він відновив офлайн курси. Зал, у якому раніше проходили заняття, використовують як укриття. Тому чоловікові довелося знайти нове приміщення для йоги. Сергій розповідає, що вже має п’ятьох постійних відвідувачів.

Вікторія, одна з учасниць, на початку вторгнення покинула місто, але згодом повернулася. Вона розповідає, що вирішила спробувати заняття з йоги через постійну тривожність, яку відчувала. Жінка каже: йога допомогла їй знайти душевний баланс і позбутися страху. Одне заняття коштує 90 гривень.

Сирени у Краматорську лунають по кілька разів на день. Звуки вибухів з фронту чути постійно. Але попри це, місцеві жителі підбадьорюють одне одного, щоб мати сили протистояти російським загарбникам.

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