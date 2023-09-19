Lifestyle

Несокрушимые тренировки! В Краматорске, в 30 километрах от фронта, проводят занятия по йоге

Анна Боль, журналистка Факти ICTV 19 сентября 2023, 13:00
заняття з йоги

Больше видео
0:03:43
Машина Укрпошти
Чтобы все могли получить письма и пенсию: в Николаевской области Укрпочта работает на колесах
0:04:48
Киянин намагався продати рись на сайті оголошень: що з твариною
Вероятность выжить — 25%. Киевлянин пытался продать рысь на сайте объявлений: что с животным
0:04:34
Українські винаходи, які змінюють світ: біонічні руки та розпізнавальні рукавички
Украинские разработки меняют мир! Что известно о бионических руках, новых антибиотиках и перчатках для перевода
0:04:33
Українське кіно
Отказ от всего российского! Как сейчас чувствует себя кинематограф в Украине
Смотреть больше

Последние видео
Війна в Україні 17 травня

Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
заняття з йоги
Несокрушимые тренировки! В Краматорске, в 30 километрах от фронта, проводят занятия по йоге
0:05:00
Володимир Сковородка встановив рекорд у День рятівника
Пробежал марафон в полном снаряжении и собрал средства для коллег: история пожарного Владимира Сковородки
0:08:17
тонкощі роботи снайпером
Как работает украинский снайпер: специфика профессии и кто поставляет оружие
Карта бойових дій в Україні сьогодні 19.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 19 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:08:20
Урожайное
Осталось только двое тех, кто дождался прихода ВСУ. Как сейчас живет Урожайное под постоянным огнем россиян
0:03:43
Машина Укрпошти
Чтобы все могли получить письма и пенсию: в Николаевской области Укрпочта работает на колесах
0:03:09
зеленский
Многообещающие визиты к партнерам. Владимир Зеленский отправился в США с рабочим визитом
0:01:10
Андреевка
Сине-желтая надежда над руинами. Как военные устанавливали украинский флаг в освобожденной Андреевке
0:02:31
Вибухи в Ізмаїлі сьогодні 18 вересня 2023: що відомо
Либо не спим, либо засыпаем с тревогой: жители Измаила о постоянных обстрелах
Больше видео
Війна в Україні 17 травня
Читать дальше
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Володимир Сковородка встановив рекорд у День рятівника
Читать дальше
Пробежал марафон в полном снаряжении и собрал средства для коллег: история пожарного Владимира Сковородки

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь