Несокрушимые тренировки! В Краматорске, в 30 километрах от фронта, проводят занятия по йоге

Прифронтовой Краматорск находится под обстрелами практически ежедневно. Но украинцы в очередной раз демонстрируют несокрушимость духа. Для восстановления эмоционального состояния в городе даже возобновили занятия йогой. Где их проводят и пользуется ли такая психопрактика спросом — рассказываем далее.

Трижды в неделю подвал одного из жилых домов Краматорска наполняется атмосферой спокойствия. Здесь играет успокаивающая музыка и проводят занятия по йоге. Люди учатся правильно дышать и двигаться, чтобы настроить свое тело и разум на позитив. Это помогает хоть на некоторое время забыть о жестких боях, которые идут всего в 30 километрах от города против российского агрессора.

— У нас мир в сердце, мир в душе. Мы стараемся распространять это чувство среди наших близких и окружения. Помогаем многим людям, своим состоянием духа, — говорит тренер по йоге Сергей.

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До начала полномасштабного вторжения Сергей учил йоге в своей студии ежедневно. Однако из-за войны ему пришлось перевести занятия в онлайн формат. Впоследствии он возобновил офлайн курсы. Зал, в котором раньше проходили занятия используют как укрытие. Поэтому мужчине пришлось найти новое помещение для йоги. Сергей рассказывает, что уже имеет пять постоянных посетителей.

Виктория, одна из участниц, в начале вторжения покинула город, но впоследствии вернулась. Она рассказывает, что решила попробовать занятия по йоге из-за постоянной тревожности, которую испытывала. Женщина говорит: йога помогла ей найти душевный баланс и избавиться от страха. Одно занятие стоит 90 гривен.

Сирены в Краматорске звучат по несколько раз в день. Звуки взрывов с фронта слышны постоянно. Но несмотря на это, местные жители подбадривают друг друга, чтобы иметь силы противостоять российским захватчикам.

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