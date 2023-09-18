На обед победы запеку поросенка, или даже нескольких! История военного повара с позывным Гуцулка Ксеня

Чтобы иметь силы выполнять боевые задания, военные должны хорошо питаться. Речь не только о сухпайках, но и о свежей горячей пище. Часто у военных есть полевая кухня и свои повара, которые снабжают бойцов вкусными блюдами.

Одна из военных поваров — Оксана с позывным Гуцулка Ксеня, которая служит в медицинской роте Волынской бригады терробороны. Она проходила медкомиссию тайно от семьи.

Историю о том, как Оксана решила готовить для военных, рассказали в 100-й отдельной бригаде терробороны.

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Как решила готовить для военных

Оксана родом из Львовской области, но еще 37 лет назад по направлению приехала работать на Волынь, здесь она встретила своего мужа Ивана. Супруги прожили вместе много лет, у них четверо детей и восемь внуков, скоро будет еще и девятый. Самая младшая внучка появилась на свет, когда бабушка уже вступила в ряды ВСУ.

Оксана рассказывает, что увидела объявление, что в Волынской бригаде терробороны формируется медицинская рота — нужны врачи, медсестры, водители, повара.

— Я по образованию агроном-плодоовощник, всю жизнь работала агрономом, главным бухгалтером в сельсовете, была директором коммунального предприятия. Но кушать готовить умею и люблю, — говорит она.

Делится, что часто летом была сезонным поваром на базе отдыха на Шацких озерах, готовила кушать на несколько сотен человек.

Вот и подумала: нашим ребятам на Востоке не будет чего вкусно поесть, а я дома буду сидеть — не будет этого!

То, что Гуцулка Ксеня проходит комиссию в военкомате, она скрывала от семьи до последнего. Сказала только перед отъездом на Восток. По ее словам, дети уже взрослые, за внуками будут ухаживать их родители, а муж и сам может о себе позаботиться.

Как работает военный повар

У Оксаны есть несколько коллег, вместе они обеспечивают вкусными завтраками, обедами и ужинами и личный состав медицинской роты, и бойцов, которые лечатся в местном стационаре. За время лечения каждый боец набирает 1-1,5 кг.

В меню для больных есть и отбивная из свинины с помидорами под сыром, и шашлык куриный на шпажке, и красный борщ с пампушками, а также жареная рыба и блинчики и вареники с разными начинками!

На вопрос, что приготовит на обед победы, Оксана отвечает так:

— Запечем поросенка! Или несколько поросят! Пока не знаю, где мы их здесь возьмем, но точно запечем!

Многие повара сменили профессиональные ножи на оружие, кухню — на поле боя. Ранее мы рассказывали историю шеф-повара из Днепра Юрия Грицая, который покинул все и пошел на фронт.

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