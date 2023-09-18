На обед победы запеку поросенка, или даже нескольких! История военного повара с позывным Гуцулка Ксеня

Чтобы иметь силы выполнять боевые задания, военные должны хорошо питаться. Речь не только о сухпайках, но и о свежей горячей пище. Часто у военных есть полевая кухня и свои повара, которые снабжают бойцов вкусными блюдами.
Одна из военных поваров — Оксана с позывным Гуцулка Ксеня, которая служит в медицинской роте Волынской бригады терробороны. Она проходила медкомиссию тайно от семьи.
Историю о том, как Оксана решила готовить для военных, рассказали в 100-й отдельной бригаде терробороны.
Оксана родом из Львовской области, но еще 37 лет назад по направлению приехала работать на Волынь, здесь она встретила своего мужа Ивана. Супруги прожили вместе много лет, у них четверо детей и восемь внуков, скоро будет еще и девятый. Самая младшая внучка появилась на свет, когда бабушка уже вступила в ряды ВСУ.
Оксана рассказывает, что увидела объявление, что в Волынской бригаде терробороны формируется медицинская рота — нужны врачи, медсестры, водители, повара.
— Я по образованию агроном-плодоовощник, всю жизнь работала агрономом, главным бухгалтером в сельсовете, была директором коммунального предприятия. Но кушать готовить умею и люблю, — говорит она.
Делится, что часто летом была сезонным поваром на базе отдыха на Шацких озерах, готовила кушать на несколько сотен человек.
Вот и подумала: нашим ребятам на Востоке не будет чего вкусно поесть, а я дома буду сидеть — не будет этого!
Вот и подумала: нашим ребятам на Востоке не будет чего вкусно поесть, а я дома буду сидеть — не будет этого!
То, что Гуцулка Ксеня проходит комиссию в военкомате, она скрывала от семьи до последнего. Сказала только перед отъездом на Восток. По ее словам, дети уже взрослые, за внуками будут ухаживать их родители, а муж и сам может о себе позаботиться.
У Оксаны есть несколько коллег, вместе они обеспечивают вкусными завтраками, обедами и ужинами и личный состав медицинской роты, и бойцов, которые лечатся в местном стационаре. За время лечения каждый боец набирает 1-1,5 кг.
В меню для больных есть и отбивная из свинины с помидорами под сыром, и шашлык куриный на шпажке, и красный борщ с пампушками, а также жареная рыба и блинчики и вареники с разными начинками!
На вопрос, что приготовит на обед победы, Оксана отвечает так:
— Запечем поросенка! Или несколько поросят! Пока не знаю, где мы их здесь возьмем, но точно запечем!
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