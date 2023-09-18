До перемоги запечу порося, або навіть кілька! Історія військової кухарки на псевдо Гуцулка Ксеня

Щоб мати сили виконувати бойові завдання, військові мають добре харчуватися. Йдеться не лише про сухпайки, а й свіжу гарячу їжу. Часто у військових є польова кухня та свої кухарі, які забезпечують бійців смачними стравами.

Одна з військових кухарів — Оксана на псевдо Гуцулка Ксеня, служить у медичній роті Волинської бригади тероборони. Вона проходила медкомісію таємно від родини.

Історію про те, як Оксана вирішила готувати для військових, розповіли у 100 окремій бригаді тероборони.

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Як вирішила готувати для військових

Оксана родом зі Львівщини, але ще 37 років тому за направленням приїхала працювати на Волинь, тут вона зустріла свого чоловіка Івана. Подружжя прожило разом багато років, має четверо дітей та вісім онуків, скоро буде ще й дев’ятий. Наймолодша онука з’явилася на світ, коли бабуся вже вступила до лав ЗСУ.

Оксана розповідає: побачила оголошення, що у Волинській бригаді тероборони формується медична рота — потрібні лікарі, медсестри, водії, кухарі.

— Я за освітою агроном-плодоовочівник, все життя працювала агрономом, головним бухгалтером в сільраді, була директором комунального підприємства. Але їсти готувати вмію і люблю, — каже вона.

Ділиться, що часто влітку була сезонним кухарем на базі відпочину на Шацьких озерах, готувала їсти на кілька сотень людей.

От і подумала: наші хлопці на Сході не матимуть чого смачно попоїсти, а я вдома сидітиму — не буде цього!

Те, що Гуцулка Ксеня проходить комісію у військкоматі, вона приховувала від родини до останнього. Сказала лише перед від’їздом на Схід. За її словами, діти вже дорослі, за онуками доглядатимуть їхні батьки, а чоловік і сам може про себе подбати.

Як працює військовою кухаркою

Оксана має кілька колег, разом вони забезпечують смачними сніданками, обідами та вечерями і особовий склад медичної роти, і бійців, які лікуються в тамтешньому стаціонарі. За час лікувань кожен боєць набирає 1-1,5 кг.

У меню для хворих є і відбивна зі свинини з помідорами під сиром, і шашлик курячий на шпажці, і борщ червоний з пампушками, а також смажена риба та налисники й вареники з різними начинками!

На питання, що приготує на обід перемоги, Оксана відповідає так:

— Запечемо порося! Або й кілька поросят! Ще не знаю, де ми їх тут візьмемо, але точно запечемо!

Багато кухарів змінили професійні ножі на зброю, кухню — на поле бою. Раніше ми розповідали історію шеф-кухаря з Дніпра Юрія Грицая, який покинув усе та пішов на фронт.

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