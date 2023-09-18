Розповіді

До перемоги запечу порося, або навіть кілька! Історія військової кухарки на псевдо Гуцулка Ксеня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Вересня 2023, 18:00
Історія військової кухарки Оксани на псевдо гуцулка Ксеня
Фото: Facebook

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