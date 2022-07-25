Розповіді
Ексклюзив

Боги війни, польової кухні та ваших шлунків. Артилеристи на передовій, які нагодують краще, ніж у ресторані

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 25 Липня 2022, 14:00
Історія артилеристів, які готують шедеври польової кухні

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