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Боги войны, полевой кухни и ваших желудков. Артиллеристы на передовой, которые накормят лучше, чем в ресторане

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 25 июля 2022, 14:00
Історія артилеристів, які готують шедеври польової кухні

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