Боги войны, полевой кухни и ваших желудков. Артиллеристы на передовой, которые накормят лучше, чем в ресторане

Знакомьтесь! Это артиллеристы Евгений Назаренко и Александр Ермаков. Сейчас они сражаются на южном направлении.

Евгений Назаренко — старший солдат с позывным Кадет. Выпускник Академии сухопутных войск Украины. Участник ООС 2018–2019 гг. по направлениям Горловка, Торецк.

Александр Ермаков — главный сержант подразделения. Инженер, вице-президент федерации по шахматам в Запорожской обл. До широкомасштабной войны был бизнесменом. Участник АТО 2015–2016 гг. в боях за Донецкий аэропорт, Авдеевскую промзону.

Женя и Саша приехали в небольшой отпуск с фронта в Киев всего на несколько суток. Отпустили их на кулинарный мастер-класс к шеф-повару и судье проекта МастерШеф Владимиру Ярославскому. Это была мечта полевых поваров-артиллеристов. Здесь я их и застала. Будут готовить мясо.

Будем жарить стейк Рибай, филе-миньон, новозеландского ягненка и утку, — анонсирует шеф-повар.

Дальше я просто обязана предупредить вас о рисках… Рисках пробуждения аппетита и громкого ворчания живота от следующих фотографий и вкусных историй. Поэтому перед тем, как проглотить этот текст, советую взять что-то вкусненькое к нему.

Готовы?!

А теперь представьте: украинское поле, трава, свежий воздух, постоянные “бах” от прилетов или отлетов и утка с апельсинами, бургеры, корн-доги, борщ — чтобы ложка стояла, блины, глинтвейн, бограч и многие другие блюда. Да-да, все это мужчины готовят на передовой на южном фронте своими руками и фантазией.

Мы едой поднимаем боевой дух солдат, — говорит главный сержант.

Сначала на команду из десяти человек, как умел готовил Саша, потому что Женю еще не распределили в их подразделение. Преимущественно ребята молодые, 24-25 лет, поэтому к ним относился, как отец. У самого сын уже к этому возрасту подрастает. Но уже когда к ним пришел Женя, вопрос, кто будет готовить, отпал сам собой. Женя этим увлекается:

Это лучше, чем хобби!





— Наверное, от родителей передалось, — продолжает Женя. Мама у него всю жизнь любила удивлять блюдами из печи/духовки. Сейчас же увлекается выпечкой, а отец — специалист по грилю. Евгений все детство подглядывал то туда, то туда, и все рецепты теперь в голове, да и собственная фантазия работает.

Что готовят артиллеристы на передовой

К примеру, однажды Женя на передовой устроил день фаст-фуда товарищам:

— Я с вечера ложился, и мысли, как это лучше приготовить, не давали спокойно спать. Плюс еще боевые действия. Встал в четыре утра и был очень сильно вдохновлен. Мне помощь не нужна никогда. Я когда что-то не успеваю, могу попросить ребят почистить какие-нибудь овощи. Я люблю сам все делать. И пошло, пошло, — рассказывает Александр.

В четыре утра я заступал на дежурство, и Женька говорит, что сегодня у нас будет ШОУ! — вспоминает Александр.

— Столовых принадлежностей не хватает — палочки наточили на корн-доги. Булочки не смогли испечь — сделал коржики. Заменяем, фантазия работает. Я ребятам как принес, они: “Ого, ничего себе!” — рассказывает Евгений.

Александр добавляет:

Приготовил, что McDonald’s отдыхает! Все у нас было. Все!

— У нас и гамбургеры, и картошка фри, по-селянски была, соус чесночный, лучок кружочками в кляре поджаренный, — делится Евгений.







Но такие сложные блюда готовили, конечно, не всегда. Как говорится, не до того было в начале полномасштабной войны, не было видно четкой линии фронта. Поэтому мысли были только о поле боя. Сами уже второй раз на войну пошли без раздумий, как только ракеты полетели по всей Украине.

— А как я могу смотреть в глаза своему сыну?! Или своим внукам, которые потом спросят: “А что ты делал, когда все это произошло?” Это самоуважение! — уверенно говорит Александр.

Но со временем, когда начало поступать западное оружие, тогда и фронт выровнялся, и вдохновения к любимому делу стало больше. Хотя и готовят постоянно под обстрелами.

Евгений вспоминает, как однажды готовил борщ:

— Меня “кроют”, а я бегаю, дрова подбрасываю, варю борщ! Потому что все было нарезано, все готово, мясо варится, а начинаются прилеты. Побежали в погреб… Выбежал, бросил, помешал и назад (смеется — ред.). Наварили вкуснейший борщ! Потом нужно было переехать, а нам товарищи говорят: “О, настоящие украинцы, даже борщ с собой забрали” (смеется — ред.).

Приготовление как психотерапия

Да и само приготовление, говорит Кадет, как особый вид отдыха и разгрузки мыслей. Такая психотерапия в полевых условиях. Думаешь о чем-то хорошем, положительном, вкусном. В то время когда вокруг война и постоянные обстрелы. Саша объясняет это проще: чтобы не сойти с ума.

Если бы не это, над приготовлением могли бы не заморачиваться. Потому что в ВСУ, как объясняют мужчины, есть несколько вариантов питания: привозят полевой кухней (первое, второе, салаты и напитки) или дают продуктами и военные готовят сами. Также выдают сухие пайки. Но им, конечно, продуктами удобнее и интереснее. Можно пофантазировать над блюдами и их приготовлением, а заодно отдохнуть.

А если еще и с местными договориться об обмене продуктами, то вообще блюда можно каждый день готовить:

— Привозят немало, все взрослые мужчины и много едят. Поэтому каши, крупы я могу “в сторону” и потом это все местным. У местных есть рогатый скот, хозяйство, они это все куда надо и: “Вот вам курочку, вот вам яичек домашних”. А домашнее яичко — это красота! Утром даже омлетик какой-нибудь приготовить, — рассказывают мужчины.





А есть должны много, потому что как в советские времена — не работает.

— Это советский стереотип, что голодный солдат — злой солдат, будто он будет что-то лучше выполнять. Нет! Когда солдат накормлен, одет, обут, он тогда с радостью уничтожает москаля, — говорят мужчины.

Мастер-класс мужчин у Владимира Ярославского

Тем временем на кухне у шеф-повара Владимира Ярославского ребята уже узнали, как готовить разное мясо так, чтобы оно было достойно мишленовских знаков отличия. Правда, я бы поспорила, что блюда военных на фронте не соответствуют мишленовской кухне. Просто их не пробовали еще судьи. Но пора пробовать блюда от шефа сегодня. И на мой вопрос “Как оно?”, пока Женя причмокивает и немного “мычит” от вкусности, слышу от Саши:

— Вкус здесь и вкус там — это разные вкусы. Там поле, трава… Конечно, там вкуснее! (смеется — ред.) Там ты приходишь с поля грязный и кричишь: “Дайте кусок мяса!”, а тут другое…

Планы на будущий ресторан

Но, в отличие от Александра, Евгений заметил у шеф-повара кучу деталей, которые точно пригодятся для их будущего ресторана. Да-да. Собственный ресторан. Блюда Кадета настолько понравились товарищам, что те уговорили его на это после нашей победы. Уже даже распределили роли: Евгений за шефа, его мама за кондитера, а Александр в роли руководителя.

Интерьер частично будет в стиле кухоньки, которую они обустроили в одной хатке на своей позиции. Хатка-мазанка, котелки вместо тарелок, мангал — то есть адская кухня и блюда, как на фронте. А название будет:

— Что-то в плане “Завтрак противотанкиста”, — рассуждают мужчины.

Обещают позвать на открытие. Но пока, говорят защитники, нужно выиграть на поле боя. Но в этом никаких сомнений.

— Дом свой защищать. У войны есть две воюющие стороны. Одно право — это стрелять, чтобы не убили тебя, но прав тот, кто защищает свой дом. Поэтому я считаю себя правым, и мы победим… Победа будет установлена, когда мы полностью вернем свои границы до начала АТО: Донецкая, Луганская область, Крым. Нам чужого не надо, но свое нужно забрать… А потом будет ресторан, — отмечают мужчины.

Украинцы очень заботятся о питании наших военных и принимают во внимание все потребности. В частности, среди бойцов много вегетарианцев и веганов. Ранее мы рассказывали истории волонтеров, поставляющих растительную пищу на фронт.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!