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Війна війною, а обід — за розкладом. Кухарі показали, чи справді українські військові голодують на передовій

Андрій Почтєв 15 Червня 2022, 22:30

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