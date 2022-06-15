Війна війною, а обід — за розкладом. Кухарі показали, чи справді українські військові голодують на передовій

Останнім часом мережею ширяться чутки, нібито українські солдати сидять голодними на передовій. Натомість бійці, що боронять підступи до містечка Оріхів на Запоріжжі, категорично спростовують це.

Кухарі кажуть, що їжі вистачає, а в меню наших захисників завжди є макарони з м’ясом, різні каші, супи, борщі тощо.

Голодний ніхто не сидить. Навпаки — харчів вдосталь, є різноманіття, — розповідає головний кухар військового підрозділу ЗСУ Сергій Марченко.

Утім, армійці не відмовляються від допомоги волонтерів, адже ті доправляють на передову сухпаї та консерви, які стають у пригоді для чатування в окопах і на нічних чергуваннях.

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Окрім харчів небайдужі привозять нашим хлопцям новенькі бронежилети та шоломи, бо ж кухарям вони так само потрібні.

Військові неабияк вдячні волонтерам, а доброчинці залюбки допомагають тим, хто оберігає наш спокій.

Поки в Росії продовжують горіти центри комплектації, в Україні вишикуються черги до військкоматів. Дивись, як люди хочуть боронити рідну землю.

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