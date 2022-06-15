Война войной, а обед — по расписанию. Повара показали, действительно ли украинские военные голодают на передовой

В последнее время в сети ходят слухи, якобы украинские солдаты сидят голодными на передовой. Но бойцы, защищающие подступы к городку Орехов в Запорожской области, категорически опровергают это.

Повара говорят, что еды хватает, а в меню наших защитников всегда есть макароны с мясом, разные каши, супы, борщи и т.д.

Голодный никто не сидит. Наоборот — пища в изобилии, есть разнообразие, — рассказывает главный повар военного подразделения ВСУ Сергей Марченко.

Впрочем, армейцы не отказываются от помощи волонтеров, ведь те доставляют на передовую сухпаи и консервы, которые пригодятся для караула в окопах и на ночных дежурствах.

Сейчас также смотрят

Кроме продовольствия, небезразличные люди привозят нашим ребятам новенькие бронежилеты и шлемы, потому что поварам они так же нужны.

Военные благодарны волонтерам, а благотворители с радостью помогают тем, кто оберегает наш покой.

Пока в России продолжают гореть центры комплектации, в Украине выстраиваются очереди в военкоматы. Смотри, как люди хотят защищать родную землю.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!