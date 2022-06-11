Пока в России пылают военкоматы, в Украине выстраиваются очереди! Люди охотно вступают в ряды ВСУ

Продолжается четвертый месяц полномасштабной войны с Россией. Украинцы не только сдерживают русскую армию, но и постепенно вытесняют агрессора.
Они, как и в конце февраля, добровольно идут в Вооруженные силы. И пока в России продолжают гореть военкоматы, в Украине у центров комплектации выстраиваются очереди из желающих защищать нашу землю.
Среди них есть даже ребята, которым еще не исполнилось 18 лет и люди 70+.
На сегодняшний день дефицита в военно-учетных специальностях нет. Потому что все должности в Вооруженных силах укомплектованы. Стоят очереди в военкоматы.
На сегодняшний день дефицита в военно-учетных специальностях нет. Потому что все должности в Вооруженных силах укомплектованы. Стоят очереди в военкоматы.
Об этом рассказывает руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки г. Киев Александр Гусарин.
Прежде чем попасть в список защитников, нужно пройти тщательный медицинский осмотр для установления как физического, так и психологического здоровья.
В военно-врачебную комиссию входят:
А желающие попасть в ряды ВСУ должны сдать еще и отдельный набор анализов на инфекционные заболевания.
Денежное обеспечение военнослужащих — это гарантированные денежные средства, которые государство выплачивает военным. Читай, какая зарплата украинских военных во время военного положения.
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