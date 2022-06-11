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Пока в России пылают военкоматы, в Украине выстраиваются очереди! Люди охотно вступают в ряды ВСУ

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV 11 июня 2022, 14:00

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