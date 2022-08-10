От 30 до 100 тыс. грн. Рассказываем, какое денежное обеспечение получают украинские военные во время войны

С 1 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военные служащие будут получать 30 и 100 тысяч гривен денежного довольствия.

В Twitter один военный даже распространил подтверждение этих слов.

Трохи хороших новин. Президент обіцяв 100000 грн на передовій — президент виконав.



P.S. Прошу без політсрачів, пост просто констатація факту.

P.S.2. Тепер можу здійснити свою мрію — одружитися, кохана дівчина є, кошти на весілля є. Залишилося вийти з Маріуполя живим. pic.twitter.com/LK2u0J8bx5 — Леван (@LevanRTS) April 19, 2022

Вікна расскажут о денежном обеспечении военнослужащих и сколько они получают.

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Что такое денежное обеспечение военнослужащего

Денежное обеспечение военнослужащих — это гарантированные денежные средства, которые государство выплачивает военным.

Размер этих выплат может варьироваться в зависимости от должности, продолжительности службы, интенсивности работы.

Денежное обеспечение военного состоит из:

ежемесячного основного обеспечения,

ежемесячного дополнительного обеспечения, состоящего из надбавок, повышений, доплат, вознаграждений, премий.

Денежное обеспечение (зарплата) военнослужащих во время военного положения

Правительство решило, что во время военного положения всем военнослужащим, помимо основного ежемесячного обеспечения, выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен в месяц.

Однако это решение не касается военных срочной службы.

Военнослужащие, которые принимают участие в боевых действиях или в проведении мероприятий по национальной безопасности и обороне, то есть находятся в горячих точках, получают дополнительную награду в размере 100 тысяч грн в месяц пропорционально времени участия в боевых действиях.

Например, стрелок сухопутных войск вместе с дополнительным вознаграждением получает 113 тыс. 244 грн ежемесячно, а командир бригады —132 тысячи 962 грн.

Такое решение также не касается и военных срочной службы.

Как получить выплаты военнослужащим

Надо прибыть в воинскую часть и вступить в должность. Убедиться, что командир имеет соответствующий приказ о зачислении военного на соответствующую должность.

Предоставить в финансовый отдел части реквизиты любой банковской карты украинского банка.

Далее часть подает заявку на выплаты Министерству обороны Украины. Министерство перечисляет средства части, а она — на банковскую карту военнослужащего.

Нашим воинам помогает не только государство, но и обычные люди. Раньше мы рассказывали, как отец и дочь делают багги для ВСУ.