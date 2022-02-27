Розмова з Лукашенком була предметною: свіже відеозвернення Володимира Зеленського

Відбулась телефонна розмова Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка. Президент України повідомляє, що говорили довго і дуже предметно.
Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення.
Я пояснив йому детально неможливість нашого зіткнення.
Володимир Зеленський пояснив, що не хоче, щоб ракети, літаки, гвинтокрили летіли, йшли війська в Україну з Білорусі. І Олександр Лукашенко запевнив, що цього не буде.
– Моє завдання як президента захистити нашу державу. І ви це побачили протягом цих жорстких днів, як ми це завдання виконуємо.
Президент Білорусі звернувся пропозицією, щоб українська та російська делегація зустрілись на річці Прип’ять без жодних умов.
Скажу відверто, я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують.
Скажу відверто, я не дуже вірю в результат цієї зустрічі, але нехай спробують.
Щоб потім у жодного громадянина України не було сумнівів, що я як президент не намагався зупинити війну, коли був хай і маленький, але все ж таки шанс.
Ми будемо боронити нашу державу і наші кордони.
Ми будемо боронити нашу державу і наші кордони.
Зеленський також нагадав, що наші військові воюють не за гроші, а за сьогодні, за завтра. І дуже жорстко відповідають за те, що було вчора. Але ми маємо розуміти, що це найважливіша робота: бути військовим і захищати країну.
Я дуже хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу.
Я дуже хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу.
Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по сто тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам казали дякую. А для того, щоб вони знали, що Україна їм точно вдячна.
Вчора ми втратили, на жаль, нашу Мрію, але стару Мрію. А нову ми зараз будуємо.
Вчора ми втратили, на жаль, нашу Мрію, але стару Мрію. А нову ми зараз будуємо.
Нагадаємо підполковник запасу ВДВ Білорусі звернувся до співвітчизників із закликом не йти на війну з Україною.