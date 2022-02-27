Разговор с Лукашенко был предметным: свежее видеообращение Владимира Зеленского

Состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и Александра Лукашенко. Президент Украины сообщает, что говорили долго и очень предметно.

Я объяснил ему подробно невозможность нашего столкновения.

Владимир Зеленский объяснил, что не хочет, чтобы ракеты, самолеты, вертолеты летели, шли войска в Украину из Беларуси. Александр Лукашенко заверил, что этого не будет.

– Моя задача как президента защитить наше государство. И вы это увидели в эти жесткие дни, как мы эту задачу выполняем.

Президент Беларуси обратился с предложением, чтобы украинская и российская делегация встретились на реке Припять без всяких условий.

Скажу прямо, я не очень верю в результат этой встречи, но пусть попробуют.

Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было сомнений, что я как президент не пытался остановить войну, когда был пусть и маленький, но все же шанс.

Мы будем защищать наше государство и границы.

Повышение зарплаты военным

Зеленский также напомнил, что наши военные воюют не за деньги, а сегодня, завтра. И очень жестко отвечают за то, что было вчера. Но мы должны понимать, что это самая важная работа: быть военным и защищать страну.

Я очень хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу.

Мы будем платить нашим военнослужащим, держащим в руках оружие, по сто тысяч гривен в месяц. Не для того чтобы нам говорили спасибо. А чтобы они знали, что Украина им точно благодарна.

Вчера мы потеряли, к сожалению, нашу мечту, но старую мечту. А новую мы сейчас строим.

Напомним, подполковник запаса ВДВ Беларуси обратился к соотечественникам с призывом не идти на войну с Украиной.