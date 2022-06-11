Поки в Росії палають військкомати, в Україні вишикуються черги! Люди охоче вступають до лав ЗСУ

Триває четвертий місяць повномасштабної війни з Росією. Українці не лише стримують російську армію, а й поступово витискають агресора.

Вони, як і наприкінці лютого, добровільно йдуть у Збройні сили. І поки в Росії продовжують горіти військкомати, в Україні біля центрів комплектації вишикуються черги з охочих боронити нашу землю.

Серед них навіть хлопці, яким ще не виповнилось 18 років, та люди 70+.

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На сьогодні дефіциту у військово-облікових спеціальностях немає. Тому що всі посади в Збройних силах укомплектовані. Стоять черги у військкомати.

Про це розповідає керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Київ Олександр Гусарин.

Перш ніж потрапити в перелік захисників потрібно пройти ретельний медичний огляд для встановлення як фізичного, так і психологічного здоров’я.

До військово-лікарської комісії входять:

офтальмолог;

терапевт;

хірург;

невролог;

стоматолог;

лор;

дерматовенеролог;

психіатр.

А ті, хто хочуть потрапити до лав ЗСУ, мають здати ще й окремий набір аналізів на інфекційні захворювання.

Грошове забезпечення військовослужбовців — це гарантовані грошові кошти, які держава виплачує військовим. Читай, яка зарплата українських військових під час воєнного стану.

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