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Поки в Росії палають військкомати, в Україні вишикуються черги! Люди охоче вступають до лав ЗСУ

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 11 Червня 2022, 14:00

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