Працює швейна рота! Ось хто створює кіберодяг для ЗСУ

Адаптивний одяг для поранених бійців виготовляють півтисячі майстринь по всій країні. Себе вони називають “швейною ротою”.

Шорти, футболки, кофти, шкарпетки й спідню білизну шиють на волонтерській основі.

— Нам багато мешканців Дніпра передали всі тканинки, які в них були вдома і які підходили для пошиття одягу для поранених. Це натуральна тканина бавовна. Ми відшивали тоді для нашого госпіталю і за запитом Харків. І коли в нас тканини було більше, ніж ми могли відшити з Мариною, ми зробили оголошення, — розповідає співзасновниця волонтерської ініціативи Швейна рота Ксенія Самойлич.

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Чому це важливо та який на вигляд адаптивний одяг для поранених, дивись у відео.

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