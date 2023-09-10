Lifestyle

Працює швейна рота! Ось хто створює кіберодяг для ЗСУ

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 10 Вересня 2023, 10:00

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Працює швейна рота! Ось хто створює кіберодяг для ЗСУ
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Працює швейна рота! Ось хто створює кіберодяг для ЗСУ
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