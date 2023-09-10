Работает швейная рота! Вот кто создает киберодежду для ВСУ

Адаптивную одежду для раненых бойцов производят полтысячи мастериц по всей стране. Себя они называют “швейной ротой”.

Шорты, футболки, кофты, носки и нижнее белье шьют на волонтерской основе.

— Нам многие жители Днепра передали все ткани, которые у них были дома и подходили для пошива одежды для раненых. Это натуральная ткань, хлопок. Мы тогда отшивали для нашего госпиталя и по запросу в Харьков. И когда у нас ткани было больше, чем мы могли отшить с Мариной, мы сделали объявление, — рассказывает соучредительница волонтерской инициативы Швейная рота Ксения Самойлыч.

Сейчас также смотрят

Киберодежду передают по запросам военных в стабилизационные пункты и госпитали.

Почему это важно и как выглядит адаптивная одежда для раненых, смотри в видео.

Можно спать в дождь и в холоде! Смотри в нашем материале, как благотворительный фонд производит уникальные спальники для военных.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.