Lifestyle

Работает швейная рота! Вот кто создает киберодежду для ВСУ

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 10 сентября 2023, 10:00

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Киберодежда для ВСУ

Работает швейная рота! Вот кто создает киберодежду для ВСУ
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