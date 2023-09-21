Lifestyle

Каждый день пекут тысячи буханок и везут людям на фронт. Как помочь благотворительной пекарне

Анастасия Грубрина, редактор сайта 21 сентября 2023, 08:00

Больше видео
заняття з йоги
Несокрушимые тренировки! В Краматорске, в 30 километрах от фронта, проводят занятия по йоге
0:03:43
Машина Укрпошти
Чтобы все могли получить письма и пенсию: в Николаевской области Укрпочта работает на колесах
0:04:48
Киянин намагався продати рись на сайті оголошень: що з твариною
Вероятность выжить — 25%. Киевлянин пытался продать рысь на сайте объявлений: что с животным
0:04:34
Українські винаходи, які змінюють світ: біонічні руки та розпізнавальні рукавички
Украинские разработки меняют мир! Что известно о бионических руках, новых антибиотиках и перчатках для перевода
Смотреть больше

Последние видео
0:05:56
Печуть щодня для людей на лінії вогню: як допомогти благодійній пекарні

Каждый день пекут тысячи буханок и везут людям на фронт. Как помочь благотворительной пекарне
0:03:30
Засудити Росію як хобі: житель Стамбула фільмує російські злочини
Засудить Россию — хобби. Житель Стамбула снимает, как оккупанты совершают преступления в оккупированных портах
0:02:53
Росіяни вдарили ракетою ГРІМ-Е1 по цивільним на Харківщині
Гибридной ракетой по гражданским. В Харьковской области россияне убили восемь человек — что известно
Карта боевых действий
Карта боевых действий 20 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:08:31
Відключення світла
Отключения света могут быть до 8-10 часов. Какие прогнозы на зиму сделал глава Института энергетических стратегий
0:06:42
Юрій Ігнат про шахеди
Мобильные огневые группы на сегодня — это вынужденный шаг. Юрий Игнат об атаке дронов на Украину
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
заняття з йоги
Несокрушимые тренировки! В Краматорске, в 30 километрах от фронта, проводят занятия по йоге
0:05:00
Володимир Сковородка встановив рекорд у День рятівника
Пробежал марафон в полном снаряжении и собрал средства для коллег: история пожарного Владимира Сковородки
0:08:17
тонкощі роботи снайпером
Как работает украинский снайпер: специфика профессии и кто поставляет оружие
Больше видео
Засудити Росію як хобі: житель Стамбула фільмує російські злочини
Читать дальше
Засудить Россию — хобби. Житель Стамбула снимает, как оккупанты совершают преступления в оккупированных портах

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь