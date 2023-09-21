Каждый день пекут тысячи буханок и везут людям на фронт. Как помочь благотворительной пекарне

Основатель пекарни Good bread for good people Владислав Малащенко рассказал Яне Брензей о благотворительной инициативе. С марта 2022 они выпекают хлеб для людей на фронтовых и прифронтовых территориях.

Пекут по 1,5-2 тыс. буханок в день. В проекте принимают участие 40 человек. Обеспечивают хлебом Авдеевку, Часов Яр и Нью-Йорк в Донецкой области. Сейчас пекарня собирает деньги на бус.

Пекут ежедневно для людей на линии огня: как помочь

Этот проект трудоустраивает людей с ментальной инвалидностью. С начала полномасштабной войны они бесплатно пекут и раздают хлеб людям на прифронтовых территориях.

Сейчас также смотрят

Мы начали выпекать хлеб в марте 2022. Поняли, что нужно как-то помогать. Сначала было 140 буханок хлеба, сейчас это 1500-2000 в день.

За войну передали более 400 тыс. буханок, — говорит Владислав Малащенко.

Часов Яр, Авдеевка и Нью-Йорк — горячие точки фронта. Владислав самостоятельно ездит несколько раз в месяц, в некоторые места хлеб уже везут военные администрации. Каждый день свежую выпечку передают через волонтеров, почту.

Также передают на Ореховское, Купянское направление. Обычный автобус может помочь команде больше и эффективнее доставлять бесплатный хлеб людям, живущим на линии огня.

У нас есть два автобуса, которыми мы возим хлеб, муку и гуманитарную помощь. Но они быстро изнашиваются на фронте, ломаются, — говорит Владислав.

Новый автобус сможет доставлять быстрее и больше хлеба людям. Необходимая сумма — 1 млн грн. Задонатить деньги можно по QR-коду в видео или по этой ссылке.

Владислав говорит, люди очень ценят, что хлеб везут им аж из Киева. А когда он доезжает еще горячим, очень радуются. Им важно видеть и чувствовать, что люди даже так далеко им помогают и не забывают.

Ранее мы рассказывали, кто создает киберодежду для ВСУ.

Фото: Good Bread from Good People

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.