Фото війни, вистави та концерти: куди піти в Києві у жовтні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Осінь — пора для прогулянок тихими парками в теплому одязі та з термосом напою у руках. Цей місяць обіцяє бути прохолодним, тож варто планувати вихідні заздалегідь: а раптом одна погожа днина видасться для цікавого досвіду?
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
Сьогодні розповімо тобі про події Києва у жовтні 2023 року. Куди піти в Києві у жовтні та що варто побачити — розповідаємо далі.
Жовтень стане місяцем нових вражень та досвіду: цього місяця можна спробувати зробити щось своїми руками, розважитись на культурних заходах та побачити рефлексію митців на війну в Україні.
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Також у Києві відбудуться два концерти Культурного десанту. Про це розповів Коля Сєрга — читай в нашому іншому матеріалі.
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