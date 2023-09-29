Фото війни, вистави та концерти: куди піти в Києві у жовтні 2023. Культурний дайджест від Вікон

Осінь — пора для прогулянок тихими парками в теплому одязі та з термосом напою у руках. Цей місяць обіцяє бути прохолодним, тож варто планувати вихідні заздалегідь: а раптом одна погожа днина видасться для цікавого досвіду?

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Сьогодні розповімо тобі про події Києва у жовтні 2023 року. Куди піти в Києві у жовтні та що варто побачити — розповідаємо далі.

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Події Києва у жовтні

Жовтень стане місяцем нових вражень та досвіду: цього місяця можна спробувати зробити щось своїми руками, розважитись на культурних заходах та побачити рефлексію митців на війну в Україні.

Театральні вистави у Києві: жовтень 2023

П’єса 1984 — Київський драматичний театр на Подолі, 24 жовтня о 18:00. Ціна: від 250 до 700 грн.

— Вистава Сильні слабкі жінки — Центральний будинок офіцерів , вул. Михайла Грушевського, 30/1, 14 жовтня о 18:00. Ціна: 300 до 790 грн.

— П’єса LADIES’ NIGHT — Київський національний академічний театр оперети , вул. В. Васильківська, 53/3, 2 жовтня о 18:00. Ціна: від 260 до 750 грн.

— Вистава Імперія ангелів — Будинок архітектора , вул. Бориса Грінченка, 7, 20 жовтня о 19:00. Ціна: від 260 до 560 грн.

— Вистава Чорний квадрат. Щастя завжди поруч — ATLAS , вул. Січових Стрільців 37-41, 10 жовтня о 18:30. Ціна: від 500 до 550 грн.

— 500 до 550 грн. Балет Дискримінація. Раду Поклітару — МЦКМ (Жовтневий палац) , Алея Героїв Небесної Сотні, 1, 21 жовтня о 18:00. Ціна: від 390 до 1250 грн.

— Балет Болеро. Дощ. Раду Поклітару — Київська опера (Театр опери і балету для дітей та юнацтва) , вул. Межигірська, 2, 8 жовтня о 18:00. Ціна: від 250 до 600 грн.

— Балет Двоє на гойдалці. А сонце сходить щодня — Київський культурний кластер Краків , вул. Русанівська Набережна, 12/2, 13 жовтня о 18:00. Ціна: від 200 до 500 грн.

— Вистава Тигролови — Київський національний академічний театр оперети , вул. В. Васильківська, 53/3, 14 та 15 жовтня о 18:00. Ціна: від 100 до 500 грн.

— Вистава Про що мріють жінки — Центральний будинок офіцерів , вул. Михайла Грушевського, 30/1, 28 жовтня о 18:00. Ціна: від 300 до 790 грн.

— Вистава Чоловік моєї дружини — Будинок Кіно , вул. Саксаганського, 6, 13 жовтня о 18:00. Ціна: від 390 до 890 грн.

Для дорослих та дітей

Harry Potter: Музика з фільмів у виконанні Симфонічного Оркестру — МЦКМ (Жовтневий палац) , Алея Героїв Небесної Сотні 1, 8 жовтня о 19:00. Ціна: від 390 до 750 грн. Діти до п’яти років — безкоштовно.

Концерти у Києві у жовтні 2023

Перший сольний концерт PARFENIUK (Провела екскурсію, Відриваючись, Долоні) — ATLAS , вул. Січових Стрільців 37-41, 22 жовтня о 19:00. Ціна: від 550 до 1400 грн.

(Провела екскурсію, Відриваючись, Долоні) — Концерт Latexfauna — Stereo Plaza , п-т Лобановського, 119, 13 жовтня о 19:00. Ціна: від 490 до 1450 грн.

— Концерт Танцюй зі мною, Україно від танцівника Євгена Кота — МЦКМ (Жовтневий палац) , Алея Героїв Небесної Сотні 1, 24 жовтня о 19:00. Ціна: від 390 до 1450 грн.

від танцівника Євгена Кота — Концерт Діти інженерів — Bel etage , вул. Шота Руставелі, 16А, 14 жовтня о 18:30. Ціна: від 660 до 1300 грн.

— Концерт Kalush Orchestra — ATLAS , вул. Січових Стрільців 37-41, 1 жовтня о 19:00. Ціна: від 800 до 1800 грн.

— Концерт Zwyntar — ATLAS , вул. Січових Стрільців 37-41, 29 жовтня о 18:30. Ціна: 500 до 1200 грн.

— Концерт KARNA — Bel etage , вул. Шота Руставелі, 16А, 28 жовтня о 19:00. Ціна: від 640 до 1590 грн.

— Концерт Мотор’рола — Docker Pub , вул. Богатирська, 25, 6 жовтня о 19:00. Ціна: від 175 до 250 грн.

— Концерт THE UNSLEEPING — UYAVA , пр. Глушкова, 1, 6 жовтня о 18:30. Ціна: 400 грн.

— Джаз на даху ЦУМ: Френк Сінатра — Дах ЦУМ, вул. Хрещатик 38, 1 жовтня о 19:00. Ціна: від 350 до 550 грн.

— Дах ЦУМ, вул. Хрещатик 38, 1 жовтня о 19:00. Ціна: від 350 до 550 грн. Концерт Олі Полякової Все буде добре — Палац Україна , вул. В. Васильківська, 103, 26 жовтня о 18:00. Ціна: від 800 до 4800 грн.

— Концерт O.TORVALD. — Bel etage , вул. Шота Руставелі, 16А, 4 жовтня о 19:00. Ціна: від 599 до 1799 грн.

Стендапи у Києві

Єдиний квартал — МЦКМ (Жовтневий палац) , Алея Героїв Небесної Сотні 1, 2 жовтня о 18:00. Ціна: 490 до 2790 грн.

— Підпільний стендап. Антон Тимошенко На межі — Палац Україна , вул. В. Васильківська, 103, 14 жовтня о 19:00. Ціна: 400 до 2500 грн.

Виставки у Києві у жовтні 2023

Виставка Назустріч свободі — майдан Незалежності, 18/2 (Будинок профспілок, 1-й поверх), з 1 по 31 жовтня, з 14:00 до 18:00. Ціна: вхід вільний.

— майдан Незалежності, 18/2 (Будинок профспілок, 1-й поверх), з 1 по 31 жовтня, з 14:00 до 18:00. Ціна: вхід вільний. Виставка Азовсталь. Нові сенси — вулиця Володимирська, 2, з 1 по 31 жовтня, з 10:00 до 18:00. Ціна: від 50 до 90 грн.

Інші цікаві події Києва у жовтні 2023

Виступ Леся Подерв’янського — МЦКМ (Жовтневий палац) , Алея Героїв Небесної Сотні 1, 6 жовтня о 18:00. Ціна: від 450 до 750 грн.

— Музичний фестиваль Dark Stage Festival Vol.5 — Bel etage , вул. Шота Руставелі, 16А, 7 жовтня о 16:00. Ціна: від 450 до 1200 грн.

— Благодійний фестиваль Gothica Fest 2023: Червоне та Чорне — клуб Теплий Ламповий, 14 та 15 жовтня. Ціна: за обидва дні — 500 грн, за один — 300 грн. Купити квитки можна в організатора.

Також у Києві відбудуться два концерти Культурного десанту. Про це розповів Коля Сєрга — читай в нашому іншому матеріалі.

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