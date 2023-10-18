Світло — в кожному: ТРЦ Gulliver запрошує на святкування свого 10-річчя

21 жовтня торгово-розважальний центр Gulliver запрошує всіх на святкування свого дня народження. Комплексу виповнюється десять років. У програмі: великий зірковий концерт, розіграш цінних подарунків та міжнародний медіа-арт фестиваль UArt Media Fest.

У межах заходу заплановано збір коштів на відбудову шкіл, який перерахують через фандрейзингову платформу UNITED24. Гості зможуть зробити донати, а також взяти участь у зірковому аукціоні, який проведе Вася Байдак, 21 жовтня, чи придбати лімітований мерч.

Наш комплекс завжди був і залишається центром життя міста, його жителів та гостей. Кожен наш захід, презентація, активність — це відображення актуальних подій, які відбуваються у столиці.

І це святкування Дня народження для нас особливе. Ми готуємо фантастичне візуальне шоу, яким покажемо, що попри складні обставини продовжуємо створювати культуру, привносити інновації та нести правильні сенси, залучаючи до цього кожного українця, — розповідає директорка з маркетингу ТРЦ Gulliver Катерина Жураківська.

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Програма святкування розпочнеться із зіркового концерту о 12:00. Концепція концерту: десять артистів, які були з ТРЦ Gulliver ці десять років. У лайн-апі: Khayat, Юля Юріна, Lida Lee, Анна Трінчер, Jerry Heil, а хедлайнером вечора стане MONATIK. Ведучі заходу — Святослав Галюк та Міла Єрємєєва.

У особливих форматах з’являться зіркові гості та друзі Gulliver — Оля Полякова, яка презентує свій новий проект, та Макс Барських зі спеціальним сюрпризом.

Важливою частиною дня стане благодійний аукціон, який проведе Вася Байдак. Усі кошти будуть перераховані через фандрейзингову платформу UNITED24 на напрям Освіта і наука. Серед емоційних лотів: картина, написана Сонею Морозюк, спеціальний подарунок від MONATIK, панама Kalush Orchestra, підписана всіма учасниками гурту, чайна церемонія з Анною Трінчер, спеціальний лот від UNITED24 — м’яч, підписаний Еліною Світоліною, та головний лот — привітання чи зізнання у коханні на фасадних екранах ТРЦ.

Окрім того, гостей заходу чекатиме розіграш цінних подарунків, серед яких десять смартфонів iPhone 14 та ювелірні прикраси від бренду TOUS.

Фінальною частиною свята стане міжнародний медіа-арт фестиваль UArt Media Fest. Старт фестивалю запланований на 18:30. Онлайн-трансляція концерту та фестивалю за посиланням.

Твори талановитих моушн-дизайнерів покажуть на найбільших фасадних екранах Європи, які об’єднають в одне грандіозне медіа-шоу. Переможці, яких визначать імениті представники індустрії, отримають гранти на подальший розвиток своїх проектів. Організаційним та виконавчим партнером фестивалю UArt Media Fest стала міжнародна компанія MEET FUTURE, експерт та трендсетер в інноваційних технологіях та заходах.

У межах заходу у ТРЦ поєднається традиційне мистецтво та digital-інсталяції майбутнього. Так, розважатиме гостей робот-діджей YuMI, який гратиме улюблені треки на п’ятому поверсі ТРЦ. На поверхах будуть розміщені інтерактивні зони, де кожний може долучитись та створити свій унікальний арт за допомогою штучного інтелекту чи відеотехнологій.

Інформаційні партнери заходу: Музвар, Viva, Фокус, Ти Київ та ТРК Київ.

Важливо! Для безпеки відвідувачів на території комплексу передбачено укриття, що знаходиться на паркінгу Р-1 ТРЦ.

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