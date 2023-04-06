Эксперты рассказали об основных трендах развития украинского гемблинга в 2023 году

С начала процесса легализации гемблинг-индустрии в Украине прошло около двух лет. И в течение этого короткого срока было реализовано немало инициатив, способствовавших положительным сдвигам и трансформации рынка азартных игр.

В 2022 году гемблинг-операторы, как и представители других сегментов бизнеса, вынуждены были решать многие сложные вопросы, приспосабливаясь к новым условиям и переформатируя бизнес-процессы. Несколько притормозила полномасштабная война с РФ и процесс легализации. Но, несмотря на все проблемы, лицензионные операторы продолжают работать, предоставляя клиентам качественный сервис и поддерживая страну.

Развитие цифровых технологий и инвестиции

Весной 2022 года в Украине легализовали криптовалюты, что позволило операторам расширить возможности для посетителей онлайн-казино и включиться в процесс развития цифровой экономики. Эксперты прогнозируют, что именно сфера азартных игр может стать мощным толчком к внедрению в разных сегментах украинской экономики децентрализованных финансов.

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Так, практически все надежные казино, легально работающие на территории Украины, активно поддерживают развитие концепции Open Banking, закрепленной в Директиве ЕС по платежным услугам (PSD2). И это, в свою очередь, позволит создавать инновационные финтех-продукты на базе открытых международных технологий.

В 2023 году планируется углублять этот процесс и перенимать опыт международных компаний.

Легальные букмекерские конторы и казино открывают в Украине широкие перспективы для иностранных инвестиций. Ведь после первых шагов, сделанных на пути легализации, индустрия имеет все шансы привлечь серьезные средства в разные направления. Так, например, благодаря гемблингу бешеными темпами развивается ИТ – внедряются современные платежные технологии, инструменты big data, разные системы и сервисы.

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Патриотизм, поддержка страны и повышение социальной ответственности

С начала полномасштабной войны гемблинг-операторы и КРАИЛ активно включились в борьбу против РФ. Прилагается немало усилий по искоренению с украинского рынка российских компаний и тех, кто имеет хоть какое-то отношение к стране-агрессору. Многие международные гемблеры отказались от сотрудничества с РФ, перестали оказывать услуги на ее территории.

Ожидается, что в 2023 году бренды продолжат поддерживать Украину и блокировать на международном рынке российские компании.

И не прекратят оказывать финансовую, информационную, гуманитарную помощь ВСУ, населению и всем, кто пострадал в результате боевых действий.

Гемблинг платит огромные средства в госбюджет в качестве налогов, взносов за лицензии. В 2023 году количество желающих работать честно и легально будет только расти.

Важно и то, что легальные компании уже сегодня пытаются придерживаться принципов ответственной игры и работают над улучшением имиджа сферы, долгое время находившейся “в тени”. Операторы четко соблюдают украинское законодательство и этические нормы, разрабатывают правила противодействия лудомании, внедряют сервисы, гарантирующие защиту прав и конфиденциальных данных игроков.

Процесс изменения отношения социума к сфере азартных игр длительный, поэтому в 2023 году и дальше будет продолжаться работа в этом направлении.

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