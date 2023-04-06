Експерти UA1 розповіли про основні тренди розвитку українського гемблінгу у 2023 році

З початку процесу легалізації гемблінг-індустрії в Україні минуло близько двох років. І протягом цього короткого терміну було реалізовано чимало ініціатив, що сприяли позитивним зрушенням та трансформації ринку азартних ігор.

У 2022 році гемблінг-оператори, як і представники інших сегментів бізнесу, змушені були вирішувати багато складних питань, пристосовуючись до нових умов та переформатовуючи бізнес-процеси. Дещо пригальмувала повномасштабна війна з РФ і процес легалізації. Але, попри всі проблеми, ліцензійні оператори продовжують працювати, надаючи клієнтам якісний сервіс та підтримуючи країну.

Розвиток цифрових технологій та інвестиції

Навесні 2022 року в Україні легалізували криптовалюти, що дозволило операторам розширити можливості для відвідувачів онлайн-казино та включитися в процес розвитку цифрової економіки. Експерти прогнозують, що саме сфера азартних ігор може стати потужним поштовхом для впровадження в різних сегментах української економіки децентралізованих фінансів.

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Так, практично всі надійні казино, що легально працюють на території України, активно підтримують розвиток концепції Open Banking, що закріплена в Директиві ЄС щодо платіжних послуг (PSD2). І це, своєю чергою, дасть змогу створювати інноваційні фінтех-продукти на базі відкритих міжнародних технологій.

У 2023 році планується лише поглиблювати цей процес та переймати досвід міжнародних компаній.

Легальні букмекерські контори та казино відкривають в Україні широкі перспективи для іноземних інвестицій. Адже після перших кроків, зроблених на шляху легалізації, індустрія має всі шанси залучити серйозні кошти в різні напрямки. Так, наприклад, завдяки гемблінгу шаленими темпами розвивається ІТ – впроваджуються сучасні платіжні технології, інструменти big data, різні системи та сервіси.

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Патріотизм, підтримка країни й підвищення соціальної відповідальності

З початку повномасштабної війни гемблінг-оператори та КРАІЛ активно включилися в боротьбу проти РФ. Прикладається чимало зусиль задля викорінення з українського ринку російських компаній та тих, хто має хоч якесь відношення до країни-агресора. Багато міжнародних гемблерів відмовилися від співробітництва з РФ, перестали надавати послуги на її території.

Очікується, що у 2023 році бренди продовжать підтримувати Україну та блокувати на міжнародному ринку російські компанії.

І не припинять надавати фінансову, інформаційну, гуманітарну допомогу ЗСУ, населенню та всім, хто постраждав внаслідок бойових дій.

Гемблінг сплачує величезні кошти в держбюджет як податки, внесків за ліцензії. У 2023 році кількість тих, хто хоче працювати чесно і легально, лише зростатиме.

Важливо і те, що легальні компанії вже сьогодні намагаються дотримуватися принципів відповідальної гри та працюють над покращенням іміджу сфери, яка довгий час знаходилась «в тіні». Оператори чітко дотримуються українського законодавства та етичних норм, розробляють правила протидії лудоманії, впроваджують сервіси, що гарантують захист прав та конфіденційних даних гравців.

Процес зміни ставлення соціуму до сфери азартних ігор довготривалий, тому у 2023 році й надалі продовжуватиметься робота в цьому напрямку.

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